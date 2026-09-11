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Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την κυβέρνηση για ύπαρξη κρυφής ατζέντας που στοχεύει στην αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην επιβολή εργασιακού μεσαίωνα στους πολίτες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε τις δηλώσεις αποκρουστική κοινωνική μηχανική και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων τόνισαν ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί προϊόν των εισφορών των ίδιων των εργαζομένων και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρατική ελεημοσύνη.

Η Ελληνική Λύση άσκησε κριτική στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας πως προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλούς μισθούς.

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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου περί μείωσης του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, κάνοντας λόγο για «κρυφή ατζέντα»

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

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Η επίμαχη δήλωση Μαρινάκη στην ΕΡΤ, έλεγε ότι ”δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες” και πως ”το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση».

«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».

Για το ίδιο θέμα το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε: «Ο κ. Μαρινάκης είναι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι.

Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωση του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας».

Ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δήλωσε απαντώντας, κατά τη συνέντευξη Τύπου του κόμματος στη 90ή ΔΕΘ, σε ερώτηση για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί περιορισμού του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες: «Αποκρουστική κοινωνική μηχανική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας – Να τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης.

Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική η άποψη του κ. Μαρινάκη. Είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής».

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Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι, με αυτή τη λογική, «στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχουν μόνο τεμπέληδες», σημειώνοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση παραγνωρίζει τόσο τον οικονομικό κύκλο όσο και τη δομική ανεργία.

«Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μια άποψη αποκρουστική», ανέφερε και κάλεσε την κυβέρνηση, εφόσον θέλει να ανοίξει συζήτηση για την ανεργία, να απαντήσει πρώτα για την απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της ΔΥΠΑ.

Όπως επισήμανε, «η ψαλίδα μεταξύ της εκτίμησης για το επίπεδο της ανεργίας, μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της ΔΥΠΑ, μεγαλώνει», ενώ παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις δεν έχει δοθεί επαρκής εξήγηση.

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Καταλήγοντας, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Νομίζω ότι πρέπει να μπουν αυτές οι απόψεις στο συρτάρι. Να μην ακούγονται. Ή, αν ζητά ψήφο γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα».

Δήλωση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννας Παπαδοπούλου: «Το επίδομα ανεργίας δεν είναι ελεημοσύνη του κράτους – Το έχουν πληρώσει με τις εισφορές τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την προστασία τους

Η κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της σε βάρος της πρότασης της ΕΛ.Α.Σ. για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προτείνει τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες. Δύο μήνες αρκούν. Αν δεν βρήκατε εργασία σε αυτό το διάστημα, ίσως φταίει ότι δεν κάνατε καλό βιογραφικό, που θα έλεγε και ο κ. Κυρανάκης.

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Την ενίσχυση των επιχειρήσεων να την πληρώσουν οι άνεργοι . Μόνο που πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κ. Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ελεημοσύνη του κράτους. Προέρχεται από τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την προστασία τους. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς. Για το 1% των πλουσιότερων ούτε 1% περισσότεροι φόροι. Για τους ανέργους δύο μήνες αρκούν».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως: «Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης που οδήγησαν τους Έλληνες στην πτώχευση και την ανεργία, τώρα μαλώνουν για τα “ψίχουλα” των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν ανέργους», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει: «Η Ελληνική Λύση δεν μιλά για τα επιδόματα του ταμείου ανεργίας, αλλά για δουλειές με υψηλούς μισθούς που θα δώσουμε στους Έλληνες, ώστε να τελειώσουμε με την ανεργία και τη φτώχεια».

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