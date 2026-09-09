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Ένταση σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια της εκπομπής «10 Παντού» του Open, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και η παρουσιάστρια Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχαν έντονη αντιπαράθεση στον αέρα.

Η συζήτηση αφορούσε αρχικά την ακρίβεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την αγοραστική τους δύναμη.

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Σε εκείνο το σημείο, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απευθύνθηκε στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και, αναφερόμενη στην οικονομική πίεση που βιώνουν αρκετά νοικοκυριά, τον ρώτησε εάν έχει ακούσει από φίλους του ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα έξοδά τους μέχρι το τέλος του μήνα.

«Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της παρουσιάστριας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτέλεσε την αφορμή για να ανέβουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονο διάλογο, με την αντιπαράθεση Κυρανάκη και Παπακωστοπούλου να γίνεται ολοένα και πιο έντονη κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής.