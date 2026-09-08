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Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική εισήγηση του Δημάρχου με στόχο τη στήριξη των νέων γονέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Το ποσό του επιδόματος είναι αφορολόγητο και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια που απαιτούνται για τη λήψη άλλων κοινωνικών παροχών από τους δικαιούχους.

Η εφαρμογή του μέτρου υποστηρίζεται από εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026, καθιστώντας την παροχή άμεσα διαθέσιμη.

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Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται σε οικογένεια δημοτών και μόνιμων κατοίκων του νησιού καθιερώνει ο Δήμος Νισύρου.

Ο Δήμος Νισύρου καθιερώνει επίδομα γέννησης

Η σχετική εισήγηση του Δημάρχου Νισύρου, Χριστοφή Κορωναίου, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της δημοτικής αρχής να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια, τους νέους γονείς και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

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Το εν λόγω επίδομα θα χορηγείται εφάπαξ και προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών μιας νέας οικογένειας. Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες που, κατά τη γέννηση του παιδιού, είναι δημότες του Δήμου Νισύρου, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το ποσό των 3.000 ευρώ ανά τέκνο αποτελεί το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ποσό είναι αφορολόγητο και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για άλλες κοινωνικές παροχές. Η απόφαση στηρίζεται σε ήδη εγκεκριμένη πίστωση ύψους 9.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026, γεγονός που καθιστά το μέτρο άμεσα εφαρμόσιμο.

Ο Δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική, σημειώνοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της στήριξης της οικογένειας και των παιδιών. «Δεν είναι απλώς τα χρήματα, είναι μια αγκαλιά από τη Νίσυρο σε κάθε παιδί που γεννιέται εδώ. Είναι το μήνυμα ότι η Νίσυρος πιστεύει στο μέλλον της και το μέλλον είναι τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση αυτή έχει κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς αποσκοπεί στη στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που επιλέγει να δημιουργήσει οικογένεια στο νησί.

Η δήλωση του Δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίου

«Μια ιστορική απόφαση ελήφθη στο Δήμο μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόλυτη ομοφωνία, τάχθηκε υπέρ της στήριξης της οικογένειας και των παιδιών, θέτοντας τις βάσεις για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Είπαμε ΝΑΙ στην οικογένεια, ΝΑΙ στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στη Νίσυρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την ομόφωνη στήριξή τους. Αυτή η απόφαση δεν έχει παρατάξεις, έχει μόνο ψυχή. Για άλλη μια φορά ο Δήμος Νισύρου αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των πολιτών. Ο Δήμος είναι δίπλα στο κάθε νέο ζευγάρι. Αυτό είναι το πιο ηχηρό μήνυμα ότι η Νίσυρος αντέχει, η Νίσυρος προοδεύει, η Νίσυρος γεννά ζωή.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Δήμου Νισύρου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Σε μια εποχή όπου ολόκληρη η ελληνική επικράτεια αναζητά λύσεις για τη συρρίκνωση του πληθυσμού, η Νίσυρος κάνει ακόμη ένα βήμα μετά από την πολιτική παροχής εργασίας και την κοινωνική της πολιτική, αποδεικνύοντας ότι η Νίσυρος μπορεί να ανατρέψει την τάση, στηρίζοντας ουσιαστικά εκείνους που επιλέγουν να κάνουν οικογένεια στο νησί τους»