Για 7 ολόκληρες ημέρες η οικογένεια του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ, περίμενε κάποιο θαύμα έτσι ώστε ο νεαρός να επιστρέψει σπίτι του.

Όμως δυστυχώς, ο 22χρονος από το Κορωπί ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από την περασμένη Τετάρτη, κατέληξε.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είχε βρεθεί με την παρέα του σε ταχυφαγείο, όπου αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα για το αν θα μπορούσε να καταναλώσει ένα μπέργκερ ολόκληρο. Η απόπειρα αποδείχθηκε επικίνδυνη, καθώς ο αεραγωγός του νεαρού φράχτηκε πλήρως.

Οι φίλοι του αρνούνται ότι επρόκειτο για κάποια οργανωμένη δοκιμασία τύπου challenge, ενώ συγγενείς του νεαρού αναφέρουν ότι η παρέα προσπάθησε να τον βοηθήσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον σώσει.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο για περίπου δύο λεπτά, αισθανόμενος αρχικά έντονη δύσπνοια και πόνο, πριν χάσει τις αισθήσεις του, ένα κρίσιμο διάστημα που έμελλε να αποβεί μοιραίο.

Γιαννάκος: «Είχε υποστεί εγκεφαλική υποξία και δυστυχώς η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στην εκπομπή «Live News» για το περιστατικό: «Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε υποστεί εγκεφαλική υποξία και δυστυχώς η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη, αφού ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μπέργκερ, έφραξε την τραχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο. Αλλά ο μεγάλος όγκος βλομού από το μπέργκερ που είχε φράξει την τραχεία, δεν κατάφεραν ούτε οι διασώστες να την αποφράξουν. Αυτό δείχνει ότι ήταν μεγάλη απερισκεψία από την μεριά του, ο τρόπος που έτρωγε το μπέργκερ.

Επιμένουν στην οικογένεια ότι δεν ήταν challenge

Μέλος της οικογένειας του 22χρονου τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, και την εκπομπή «Live News»: «Το παιδί έχει πάθει κάτι καθημερινό που θα μπορούσε να το πάθει ο οποιοσδήποτε. Επειδή έχω μιλήσει με όλους τους φίλους του, challenge δεν υπήρχε. Αυτό είναι ανακρίβεια και σπιλώνει τη μνήμη του παιδιού μας. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε από το μυαλό του. Δεν μπορεί να μπει σε ένα παιδί που φεύγει… Μακάρι να ήταν καλά και να μπορούσε να βγει να πει μόνος του όλη την αλήθεια για το τι έγινε. Θα θέλαμε μια συγγνώμη από όσους λένε αυτά τα ψέματα. Είναι ένα παιδί 22 χρονών που δεν έχει ζήσει τη ζωή του ακόμα. Εμείς σαν οικογένεια θα θέλαμε αυτό το πράγμα να μην συμβεί σε καμία άλλη οικογένεια. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Προσπαθούμε να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον και να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε και να ξαναζούμε αυτές τις στιγμές».

Παράλληλα και ο παππούς επισήμανε στο ίδιο μέσο ότι δεν ήταν κάποιου είδους challenge: «Καταρχήν δεν ήταν challenge. Ήταν η τελευταία μπουκιά που πήγε να φάει με την παρέα του στο τελείωμα και ξέφυγε η μπουκιά και πήγε στο λαρύγγι, αυτό ήταν όλο. Από την Κω γύρισε και ήθελε να δει τους φίλους του στην Αθήνα και θα ερχόταν Θεσσαλονίκη και εκείνη την βραδιά κατέληξε αυτό το πράγμα. Μόλις κατέβηκε η μπουκιά, μόνο του έτρεξε το παιδί πανικοβλήθηκε και χτυπιόταν στην κολόνα για να μπορέσει να το βγάλει. Ήρθαν αμέσως αλλά ξέρετε τώρα δύο – τρία λεπτά, σταματάει ο εγκέφαλος. Είναι δύσκολο ύστερα για να επανέλθει. Το περιμέναμε εμείς, ελπίδες δεν μας έδιναν καθόλου. Το παιδί ήταν 2 – 3 μαθήματα να δώσει. Θα πήγαινε φαντάρος και θα έπαιρνε το πτυχίο του τον Απρίλιο. Ήταν εργαζόμενος από την σχολή μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, πήγε σε κάποιο ξενοδοχείο εργαζόταν εκεί. Μετά είχε σκοπό να πάει να δει τον αδελφό του στην Ιρλανδία, προγραμματισμένο. Ένα παιδί 22 χρόνων, 1,90 ύψος, καμάρι, γελαστό παιδί, έδινε χαρά σε όλη την παρέα, αλλά δυστυχώς η μοίρα…».