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Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή η Τούκι Σμιθ, πρώην μοντέλο και ηθοποιός, η οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον διάσημο ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Τον θάνατό της, που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, γνωστοποίησαν τα δίδυμα παιδιά της, Έριν και Τζούλιαν Ντε Νίρο. Όπως ανέφεραν, η μητέρα τους έδωσε μια «μακρά, γενναία μάχη» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

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Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το The Hollywood Reporter, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πολυετή διαδρομή της στον χώρο της διεθνούς μόδας, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

«Η Τούκι ήταν μια δύναμη της φύσης», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα παιδιά της, επισημαίνοντας την ισχυρή προσωπικότητα και τη ζεστασιά που τη διέκριναν. Η Έριν και ο 31χρονος Τζούλιαν αναφέρθηκαν επίσης στην προσφορά της στον χώρο της μόδας, καθώς και στις προσπάθειές της να ανοίξει δρόμους για τις νεότερες γενιές μαύρων μοντέλων και σχεδιαστών. Παράλληλα, στάθηκαν στη δημιουργική κληρονομιά που άφησε πίσω της η οικογένειά της.

Η σχέση της Τούκι Σμιθ με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η γνωριμία της Τούκι Σμιθ με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο εξελίχθηκε σε σχέση το 1988. Τον Οκτώβριο του 1995 απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε ο χωρισμός τους. Σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, οι δυο τους επέλεξαν να διατηρούν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι η σχέση της με τον πρωταγωνιστή του «Taxi Driver» απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, η Σμιθ είχε καταφέρει να καθιερωθεί επαγγελματικά πολύ πριν γνωρίσει τον ηθοποιό.

Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια στις 25 Σεπτεμβρίου 1952, με το όνομα Ντόρις Σμιθ. Το καλλιτεχνικό όνομα Τούκι προερχόταν από το παιδικό παρατσούκλι που της είχε δώσει η γιαγιά της.

Σπούδασε στο Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης και ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο το 1972. Στην πορεία συνεργάστηκε με σημαντικούς σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων οι Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake και Patrick Kelly. Παράλληλα, φωτογραφίες της δημοσιεύτηκαν σε γνωστά περιοδικά, όπως τα Vogue, Ebony, Cosmopolitan και Seventeen.

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Το 1978, το πολυκατάστημα Bloomingdale’s την επέλεξε ως «μοντέλο της χρονιάς». Ιδιαίτερη ήταν και η συνεργασία της με τον αδελφό της, τον γνωστό σχεδιαστή Willi Smith, για το brand «WilliWear», που ξεχώρισε για τις πρωτότυπες αλλά οικονομικά προσιτές δημιουργίες του. Ο αδελφός της πέθανε το 1987, σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Η τηλεοπτική και κινηματογραφική της πορεία

Η αναγνωρισιμότητά της στο ευρύ κοινό ήρθε μέσα από τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά του NBC «227», με πρωταγωνίστρια τη Μάρλα Γκιμπς. Το 1989 εντάχθηκε στο καστ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Έυα Ρόουλι, μιας καλλιτέχνιδας που εγκαθίσταται στην πολυκατοικία όπου εκτυλίσσεται η σειρά και αναλαμβάνει για ένα διάστημα τη διαχείρισή της. Η παρουσία της συνεχίστηκε στους δύο τελευταίους κύκλους της παραγωγής.

Εμφανίστηκε ακόμη στη δημοφιλή αστυνομική σειρά «Miami Vice», όπου υποδύθηκε την Άντζι, βοηθό της τραγουδίστριας Κέιτλιν Ντέιβις, την οποία ενσάρκωνε η Sheena Easton.

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Στη συνέχεια ακολούθησαν κινηματογραφικές συμμετοχές στις ταινίες «Talkin’ Dirty After Dark», «I Like It Like That», «Joe’s Apartment» και «The Preacher’s Wife».

Η Τούκι Σμιθ ασχολήθηκε και με τον χώρο της γαστρονομίας, δημιουργώντας αρχικά τη δική της επιχείρηση catering. Αργότερα προχώρησε στο άνοιγμα εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, το οποίο έφερε το όνομά της.

Μετά τον θάνατό της, η κόρη της Έριν δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού: «Θα σε αγαπώ πάντα, μαμά».

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(Με πληροφορίες από Daily Mail)

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