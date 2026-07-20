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Σοκ έχει προκαλέσει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19/07) στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, με εμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που εκτελούσε επείγουσα διακομιδή ασθενούς.

Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την είσοδο του Νοσοκομείου Χανίων.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επιβατικό όχημα οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, η οποία είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της και αποχωρούσε από την εργασία της όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Τη στιγμή του τροχαίου, ένας από τους δύο διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον 53χρονο, στην προσπάθεια να τον επαναφέρει, καθώς η διακομιδή εξελισσόταν υπό εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τους επιβαίνοντες. Ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, καθώς και η οδηγός του ΙΧ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο ένας διασώστης υπέστη ισχυρό σοκ, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στον θώρακα και παρέμεινε νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου τραυματίστηκε επίσης, χωρίς η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας, ο 53χρονος είχε ήδη υποστεί καρδιακή ανακοπή πριν από το τροχαίο δυστύχημα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

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Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, καθώς εξετάζονται όλα τα δεδομένα του περιστατικού.

Με αφορμή το συμβάν, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ανακούφισή του που οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, ενώ τους ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και σύντομη επιστροφή στα καθήκοντά τους.

Παράλληλα, το Σωματείο επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Όπως τονίζεται, κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί άμεσες αποφάσεις, ψυχραιμία, συγκέντρωση και ταχύτητα, καθώς ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά για την έκβαση ενός περιστατικού.

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Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διευκολύνοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευσή τους, ώστε οι διασώστες να μπορούν να φτάνουν έγκαιρα σε ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας.