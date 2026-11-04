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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026. Κι όμως, ήταν πανταχού παρών. Με την πολιτική του, τις αποφάσεις του, τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά και με έναν προσωπικό τρόπο άσκησης της εξουσίας που εξακολουθεί να διχάζει βαθιά την αμερικανική κοινωνία.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εκλογική ανατροπή που ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις.

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Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, καταγράφοντας σημαντικές νίκες ακόμη και σε πολιτείες που θεωρούνταν παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές.

Το Τέξας, το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και το Οχάιο περιλαμβάνονται στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της μετατόπισης.

Τι ακριβώς πλήρωσε, όμως, ο Τραμπ; Μόνο την οικονομική πολιτική του; Τις εξωτερικές περιπέτειες; Ή μήπως και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών;

Η ακρίβεια αποδείχθηκε καθοριστική

Ο πρώτος και πιο μετρήσιμος παράγοντας της εκλογικής δυσαρέσκειας ήταν η οικονομία. Και συγκεκριμένα το κόστος ζωής.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025 υποσχόμενος ότι θα περιορίσει γρήγορα τον πληθωρισμό και θα αποκαταστήσει την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.

Όμως οι ψηφοφόροι εξακολούθησαν να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση και στις βασικές υπηρεσίες.

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Σύμφωνα με τα exit polls που επικαλείται το Reuters, σχεδόν εννέα στους δέκα ψηφοφόρους θεωρούσαν το κόστος ζωής σημαντικό παράγοντα της εκλογικής τους επιλογής, ενώ περίπου δύο στους τρεις απέδιδαν στον Τραμπ ευθύνη για τις υψηλές τιμές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικονομία, που είχε αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα της επιστροφής του στην εξουσία το 2024, εξελίχθηκε σε βασική πηγή δυσαρέσκειας το 2026.

Οι δασμοί και ο λογαριασμός στους καταναλωτές

Η επιθετική δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου διαφημίστηκε ως μέσο προστασίας της εγχώριας παραγωγής.

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Ωστόσο, οι δασμοί επιβάρυναν το κόστος εισαγωγών, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ο Τραμπ υποστήριζε ότι οι εμπορικές του αποφάσεις ενισχύουν την αμερικανική βιομηχανία και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Αντίθετα, πολλοί οικονομολόγοι επισήμαιναν ότι μέρος του κόστους μεταφέρεται στις τιμές που πληρώνουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί.

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Ακόμη και στη συντηρητική πολιτεία του Μέιν, οι δημοσκοπήσεις στην έξοδο από τις κάλπες κατέγραψαν αρνητικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των δασμών στην τοπική οικονομία.

Ο πόλεμος με το Ιράν και η απογοήτευση από την εξωτερική πολιτική

Ένα ακόμη ζήτημα ήταν η πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Τραμπ είχε οικοδομήσει σημαντικό μέρος της πολιτικής του εικόνας στην υπόσχεση ότι θα αποφεύγει πολυδάπανους πολέμους και θα βάζει πρώτα τα συμφέροντα των Αμερικανών.

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Η πραγματικότητα του πολέμου δημιούργησε μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτή την υπόσχεση και στις αποφάσεις της κυβέρνησής του.

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Η άνοδος του ενεργειακού κόστους, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ο φόβος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης επηρέασαν την αμερικανική καθημερινότητα.

Ανάλυση του Reuters, ήδη πριν από τις εκλογές, είχε επισημάνει ότι ο συνδυασμός πολέμου και δασμών μετέτρεψε την εξωτερική πολιτική σε πρόβλημα για το πορτοφόλι των ψηφοφόρων.

Το μεταναστευτικό: Από πολιτικό πλεονέκτημα σε πεδίο αντιπαράθεσης

Η αυστηρή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης υπήρξε κεντρική υπόσχεση του Τραμπ και εξακολουθεί να απολαμβάνει υποστήριξη σε σημαντικό τμήμα της εκλογικής του βάσης.

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Ωστόσο, οι σκληρές πολιτικές απελάσεων, οι αντιπαραθέσεις γύρω από την εφαρμογή τους και η συχνά επιθετική γλώσσα για τους μετανάστες ενίσχυσαν την πολιτική πόλωση.

Το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό ώστε να αποδοθεί η εκλογική ήττα αποκλειστικά στη μεταναστευτική πολιτική.

Τα στοιχεία δείχνουν όμως ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν μέρος της υποστήριξης που είχαν εξασφαλίσει το 2024 μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων, ενώ υποχώρησαν και στους νέους.

Πλήρωσε ο Τραμπ και την προσωπική του συμπεριφορά;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον πολιτικό ερώτημα.

Ο Τραμπ ουδέποτε υπήρξε πολιτικός των χαμηλών τόνων. Η επιθετική ρητορική, οι προσωπικές επιθέσεις, οι χαρακτηρισμοί κατά αντιπάλων και οι συγκρούσεις με μέσα ενημέρωσης αποτελούν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της δημόσιας παρουσίας του.

Αυτή η συμπεριφορά εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς υποστηρικτές του στοιχείο αυθεντικότητας και αποφασιστικότητας.

Αλλά οι εκλογές έδειξαν ότι η ίδια προσωπικότητα λειτουργεί και ως ισχυρό κίνητρο εναντίον του.

Σύμφωνα με τα exit polls του CBS News, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους δήλωσαν ότι ο Τραμπ αποτέλεσε παράγοντα στην επιλογή τους για τη Βουλή. Ιδιαίτερα μεταξύ των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών, η αντίθεση στο πρόσωπό του υπήρξε σημαντικό κίνητρο συμμετοχής.

Δεν μπορούμε, βεβαίως, να ισχυριστούμε ότι γνωρίζουμε πόσοι ψήφισαν εναντίον του αποκλειστικά εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε ότι η πολιτική του παρουσία δεν λειτούργησε μόνο συσπειρωτικά. Λειτούργησε και ως παράγοντας κινητοποίησης των αντιπάλων του.

Η αλαζονεία της εξουσίας και τα θεσμικά αντίβαρα

Υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά της αντίδρασης, πέρα από τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος ασκεί την εξουσία και συγκρούεται με τους πολιτικούς ή θεσμικούς αντιπάλους του αποτέλεσε αντικείμενο έντονης δημόσιας διαμάχης.

Οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι απαιτείται ισχυρότερο Κογκρέσο για να περιοριστούν οι προεδρικές πρωτοβουλίες. Οι Ρεπουμπλικανοί, από την πλευρά τους, υπερασπίστηκαν την ανάγκη αποφασιστικής διακυβέρνησης και εφαρμογής της εντολής που είχε λάβει ο Τραμπ το 2024.

Τα εκλογικά στοιχεία είναι ενδεικτικά: περίπου επτά στους δέκα ψηφοφόρους, σύμφωνα με τα exit polls που παρουσίασε το Reuters, επιθυμούσαν ισχυρότερους ελέγχους και θεσμικά αντίβαρα απέναντι στον πρόεδρο.

Παράλληλα, το ποσοστό αποδοκιμασίας του έργου του έφθανε στο 62%.

Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ένδειξη ότι η ανησυχία δεν περιοριζόταν στο ύψος των τιμών, αλλά επεκτεινόταν και στη λειτουργία της πολιτικής εξουσίας.

Οι υποθέσεις διαφάνειας και η σκιά Έπσταϊν

Προβλήματα προκάλεσε και η συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια της κυβέρνησης.

Η διαχείριση των αρχείων της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν και η αρχική αντίσταση του Τραμπ στη δημοσιοποίηση πρόσθετου υλικού τροφοδότησαν πολιτική αντιπαράθεση.

Το γεγονός αυτό δεν συνιστά απόδειξη προσωπικής ποινικής εμπλοκής του προέδρου στην υπόθεση. Εντούτοις, η στάση της κυβέρνησης έγινε αντικείμενο κριτικής, ακόμη και μεταξύ πολιτών που ζητούσαν μεγαλύτερη διαφάνεια.

Προεκλογικές μετρήσεις κατέγραψαν ισχυρή δυσαρέσκεια για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.

Οι νέοι και οι ανεξάρτητοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα

Η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί δεν στηρίχθηκαν μόνο στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους.

Κέρδισαν σημαντική υποστήριξη από ανεξάρτητους ψηφοφόρους, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί υποχώρησαν στις νεότερες ηλικίες.

Η έρευνα AP Voter Poll, με περίπου 80.000 συμμετέχοντες σε όλες τις πολιτείες, κατέγραψε ότι οι κάτω των 30 ετών ήταν λιγότερο διατεθειμένοι να υποστηρίξουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε σύγκριση με την υποστήριξη που είχε συγκεντρώσει ο Τραμπ το 2024.

Πρόκειται για σημαντική μετατόπιση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι έχουν διαμορφώσει μόνιμη κομματική ταυτότητα.

Το παράδοξο: Ο ίδιος ζήτησε να τον αντιμετωπίσουν ως υποψήφιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Ήταν μια προσπάθεια μεταφοράς της προσωπικής εκλογικής του επιρροής στους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών.

Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, έδειξε ότι αυτή η στρατηγική είχε και την αντίστροφη επίδραση: η εκλογική αναμέτρηση απέκτησε έντονα χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος για την προεδρία του.

Αρκετοί υποψήφιοι που είχε υποστηρίξει προσωπικά ηττήθηκαν, ακόμη και σε πολιτείες στις οποίες είχε επικρατήσει ο ίδιος.

Το πολιτικό μήνυμα της κάλπης

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν αποδεικνύει ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν συλλήβδην κάθε πολιτική επιλογή του Τραμπ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές επηρεάζονται παραδοσιακά από τη φθορά της κυβερνητικής εξουσίας, την ποιότητα των υποψηφίων, τις τοπικές συνθήκες και τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Αυτή τη φορά, όμως, υπήρχαν συγκεκριμένες και μετρήσιμες πηγές δυσαρέσκειας: η ακρίβεια, οι δασμοί, ο πόλεμος στο Ιράν, η ανησυχία για τη διαφάνεια και η απαίτηση για ισχυρότερο θεσμικό έλεγχο της προεδρίας.

Σε αυτές προστέθηκε και ο προσωπικός παράγοντας Τραμπ, που εξακολουθεί να συσπειρώνει τους πιστούς οπαδούς του, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιεί σημαντικό μέρος των αντιπάλων του.

Το νέο Κογκρέσο θα περιορίσει τις νομοθετικές δυνατότητες του Λευκού Οίκου, αν και ο πρόεδρος διατηρεί τις συνταγματικές του εξουσίες και το δικαίωμα βέτο.

Και εδώ προκύπτει το ουσιαστικό πολιτικό συμπέρασμα.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους Αμερικανούς να τον κρίνουν και μέσα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η κάλπη έδωσε μια απάντηση πολύ διαφορετική από εκείνη που επιδίωκε.

Το αν θα αλλάξει πολιτική, ύφος και προτεραιότητες είναι πλέον ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της υπόλοιπης προεδρικής θητείας του.