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Τα αποτελέσματα αποδίδονται στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής και τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν.

Με τη νέα αυτή ισορροπία δυνάμεων, το Κογκρέσο αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρό θεσμικό αντίβαρο στον Λευκό Οίκο, περιορίζοντας τη νομοθετική ευχέρεια του προέδρου.

Παρά την απώλεια του ελέγχου στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα του προεδρικού βέτο και τις αρμοδιότητες στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

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Η Αμερική ξύπνησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 μπροστά σε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέστη μια βαριά διπλή εκλογική ήττα, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, σύμφωνα με το Reuters. Μια εξέλιξη που δεν περιορίζεται στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχει άμεσες συνέπειες για τις διεθνείς σχέσεις, τις αγορές, τους εμπορικούς δασμούς και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η είδηση βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της διεθνούς επικαιρότητας. Εφημερίδες, τηλεοπτικά δίκτυα, πρακτορεία ειδήσεων και μεγάλοι ενημερωτικοί ιστότοποι επιχειρούν να απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα: Πρόκειται για μια συνηθισμένη ήττα του κόμματος ενός εν ενεργεία προέδρου στις ενδιάμεσες εκλογές ή για ένα πολύ βαθύτερο μήνυμα αποδοκιμασίας της πολιτικής Τραμπ;

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Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις των μέσων ενημέρωσης, διαμορφώνεται ένα κοινό συμπέρασμα: η δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ εισέρχεται πλέον σε μια δυσκολότερη περίοδο, με το Κογκρέσο να μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό αντίβαρο στον Λευκό Οίκο.

Reuters: Σαρωτική ανατροπή και προσωπική αποδοκιμασία του Τραμπ

Το διεθνές πρακτορείο Reuters καταγράφει την εκλογική ανατροπή ως ένα ευρύ πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με την εκλογική του κάλυψη, οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν έξι έδρες στη Γερουσία που προηγουμένως κατείχαν Ρεπουμπλικανοί, καθώς και τουλάχιστον οκτώ έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι επιτυχίες τους δεν περιορίστηκαν σε παραδοσιακά προοδευτικές πολιτείες, αλλά επεκτάθηκαν και σε περιοχές με ισχυρή ρεπουμπλικανική παράδοση, όπως το Τέξας και η Νότια Καρολίνα.

Το Reuters συνδέει το αποτέλεσμα με τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν, που επιβάρυνε τις τιμές των καυσίμων.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία των exit polls. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι αντιμετώπισαν την εκλογική διαδικασία ως ευκαιρία αποδοκιμασίας του Τραμπ, ενώ επτά στους δέκα δήλωσαν ότι επιθυμούν ισχυρότερους ελέγχους της προεδρικής εξουσίας από το Κογκρέσο.

Εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία της εκλογικής αναμέτρησης: δεν ψήφισαν οι Αμερικανοί μόνο για βουλευτές και γερουσιαστές. Ψήφισαν και για τα όρια της εξουσίας του ίδιου του προέδρου.

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Η αμερικανική ενημέρωση: Axios, Fox News και New Yorker

Το αμερικανικό Axios αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα ως σοβαρή εκλογική καταστροφή για τους Ρεπουμπλικανούς, επισημαίνοντας ότι η απώλεια της Γερουσίας και η ανατροπή στη Βουλή μπορούν να οδηγήσουν σε έρευνες, κλητεύσεις στελεχών της κυβέρνησης και πολιτικές συγκρούσεις που θα δυσκολέψουν το υπόλοιπο της θητείας Τραμπ.

Η αναφορά του Axios έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν επικεντρώνεται μόνο στην εκλογική νίκη των Δημοκρατικών. Αναδεικνύει και τις εσωτερικές συνέπειες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς πολιτικοί που μέχρι τώρα ακολουθούσαν σχεδόν χωρίς αντιρρήσεις τον Τραμπ θα κληθούν να σταθμίσουν το προσωπικό εκλογικό τους μέλλον.

Από την πλευρά του, το Fox News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο με ισχυρή απήχηση στο συντηρητικό ακροατήριο, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στα αποτελέσματα ανά πολιτεία, στις σημαντικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών και στις δυνατότητες που εξακολουθεί να διαθέτει ο πρόεδρος.

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Στην κάλυψή του ξεχωρίζει και η επισήμανση ότι ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα προεδρικού βέτο. Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί μπορούν να μπλοκάρουν μεγάλο μέρος της κυβερνητικής ατζέντας, αλλά δεν αποκτούν αυτομάτως τη δυνατότητα να επιβάλουν τη δική τους νομοθετική πολιτική.

Η αμερικανική συζήτηση, επομένως, μετακινείται από το ποιος κέρδισε τις εκλογές στο ποιος θα μπορεί πλέον να κυβερνά αποτελεσματικά.

Associated Press: Η οργή των ψηφοφόρων για την ακρίβεια

Το Associated Press δίνει ιδιαίτερο βάρος στις κοινωνικές και οικονομικές αιτίες της ήττας.

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Το πρακτορείο υπογραμμίζει ότι οι Δημοκρατικοί πέτυχαν εντυπωσιακές νίκες σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια για τον πληθωρισμό, την οικονομική ανασφάλεια και την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το πολιτικό μήνυμα που αναδεικνύεται: πολλοί Αμερικανοί θεωρούν αναγκαίο να περιοριστεί η δυνατότητα του προέδρου να κυβερνά χωρίς ουσιαστικά θεσμικά αντίβαρα.

Στις επισημάνσεις του AP περιλαμβάνεται και η αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τις αποτυχίες των υποψηφίων του, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο.

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Βρετανικός Τύπος: Guardian και η πολιτική αποδυνάμωση του προέδρου

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Ο βρετανικός Guardian συνδέει την εκλογική ανατροπή με τα δύο ταραχώδη χρόνια της δεύτερης προεδρίας Τραμπ.

Η εφημερίδα αναδεικνύει τις επιτυχίες των Δημοκρατικών σε αμφίρροπες περιφέρειες, ακόμη και εκεί όπου οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επιχειρήσει να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους μέσω αλλαγών στα εκλογικά όρια.

Ο Guardian προβάλλει επίσης τις νέες δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μια Βουλή υπό δημοκρατική ηγεσία μπορεί να διερευνήσει ζητήματα κυβερνητικής διαφάνειας, μεταναστευτικής πολιτικής και αποφάσεων του Λευκού Οίκου.

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Το μήνυμα που αναδύεται από τη βρετανική κάλυψη είναι ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, αλλά θα πρέπει πλέον να λειτουργεί μέσα σε ένα σαφώς πιο εχθρικό πολιτικό περιβάλλον.

Γαλλία: Le Monde και AFP βλέπουν μια ψήφο αποδοκιμασίας

Στη Γαλλία, η Le Monde έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σταδιακή φθορά της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η γαλλική εφημερίδα προβάλλει τον πόλεμο στο Ιράν, τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τις καταγγελίες για διαφθορά και τις αντιδράσεις για τη μεταναστευτική πολιτική ως παράγοντες που επιβάρυναν τη δημόσια εικόνα του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, παρακολουθεί με διαδραστικούς χάρτες την εξέλιξη της αναμέτρησης, αξιοποιώντας τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα του Associated Press.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, AFP, αντιμετωπίζει τις εκλογές ως μια εθνική αξιολόγηση της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Στην ανάλυσή του συνδέει τη δυσαρέσκεια με το κόστος ζωής, τους δασμούς και τον πόλεμο με το Ιράν. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, επειδή πλήττει δύο βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ: οικονομική ευημερία και αποφυγή νέων πολεμικών περιπετειών.

Γερμανία και Ευρώπη: Deutsche Welle και Euronews για την επόμενη ημέρα

Η γερμανική Deutsche Welle επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών με αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα.

Η προσέγγισή της δίνει έμφαση στις μετακινήσεις ψηφοφόρων, στις διαφορές μεταξύ πολιτειών και στον τρόπο με τον οποίο η εκλογική αριθμητική μεταβάλλει την ισορροπία στο Κογκρέσο.

Από την άλλη πλευρά, το Euronews είχε επισημάνει ήδη πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ότι η πραγματική μάχη δεν περιοριζόταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά επεκτεινόταν στη Γερουσία, όπου πολιτείες που θεωρούνταν ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς μετατράπηκαν σε πεδία σκληρής αντιπαράθεσης.

Για την Ευρώπη, όμως, το ερώτημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Μπορεί ένα Κογκρέσο με δημοκρατική πλειοψηφία να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία, τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Το European Policy Centre στις Βρυξέλλες έχει ήδη θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίκεντρο ειδικής ανάλυσης για τις εκλογές, μαζί με το μέλλον των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένο ότι η εκλογική αποδυνάμωση Τραμπ θα οδηγήσει αυτομάτως σε αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μπορεί όμως να σηματοδοτήσει μεγαλύτερη πίεση στον πρόεδρο και περισσότερες διαπραγματεύσεις για κρίσιμες αποφάσεις.

Ασία: Η Κίνα, η Ιαπωνία και ο φόβος νέας αβεβαιότητας

Η ασιατική ενημέρωση παρακολουθεί την αμερικανική πολιτική κρίση μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα: το εμπόριο, τους δασμούς, τις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις και τη διεθνή ασφάλεια.

Η South China Morning Post, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, θέτει ευθέως το ερώτημα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να μετατραπεί σε πρόεδρο περιορισμένης πολιτικής επιρροής, αυτό που στην αμερικανική ορολογία αποκαλείται lame duck.

Η εφημερίδα εξετάζει τις συνέπειες των εκλογών στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις, στο παγκόσμιο εμπόριο και στον πόλεμο με το Ιράν.

Η βασική διαπίστωση είναι ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών μπορεί να περιορίσει τη νομοθετική ευχέρεια του Τραμπ, χωρίς όμως να εξαλείφει τις εξουσίες του στην εξωτερική πολιτική.

Στην Ιαπωνία, η Japan Times αναδεικνύει τη φθορά του Αμερικανού προέδρου και τη σημασία που έχει για την πολιτική της Ουάσιγκτον η εκλογική ανατροπή.

Το Nikkei Asia προσεγγίζει την αναμέτρηση κυρίως από τη σκοπιά της οικονομίας, των εμπορικών δασμών και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η νέα ισορροπία δυνάμεων στις ασιατικές οικονομίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα ασιατικά χρηματιστήρια παρακολουθούν με ιδιαίτερη νευρικότητα τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον.

Μέση Ανατολή: Al Jazeera και ο πόλεμος με το Ιράν

Για τα μέσα ενημέρωσης της Μέσης Ανατολής, το σημαντικότερο ερώτημα είναι εάν η ήττα Τραμπ μπορεί να επηρεάσει την αμερικανική στρατιωτική και διπλωματική πολιτική.

Το Al Jazeera έχει αναλύσει τη δυνατότητα ενός Κογκρέσου υπό δημοκρατικό έλεγχο να περιορίσει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, να ελέγξει τις στρατιωτικές δαπάνες και να απαιτήσει μεγαλύτερη λογοδοσία για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, το δίκτυο επισημαίνει και τους θεσμικούς περιορισμούς: ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα βέτο και σημαντικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής.

Με άλλα λόγια, η εκλογική ήττα δεν σημαίνει αυτόματη αλλαγή της αμερικανικής στάσης στη Μέση Ανατολή. Σημαίνει, όμως, ότι οι επόμενες αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό μεγαλύτερη πολιτική και κοινοβουλευτική πίεση.

Η ακρίβεια νίκησε την πολιτική ρητορική

Από την αμερικανική έως την ευρωπαϊκή και την ασιατική ειδησεογραφία, υπάρχει ένα στοιχείο που επανέρχεται διαρκώς: η οικονομία της καθημερινότητας.

Ο Τραμπ επένδυσε πολιτικά στην υπόσχεση οικονομικής ανάκαμψης, χαμηλότερων τιμών και ισχυρότερης Αμερικής. Όμως οι ψηφοφόροι έκριναν την κατάσταση κυρίως από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους.

Το Reuters επισημαίνει ότι σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες χαρακτήρισαν το κόστος ζωής σημαντικό ή καθοριστικό παράγοντα της ψήφου τους.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει ένα ευρύτερο πολιτικό δίδαγμα: όταν τα νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια, οι μακροοικονομικοί δείκτες και οι κυβερνητικές διακηρύξεις δεν αρκούν για να ανακόψουν την εκλογική δυσαρέσκεια.

Τι σημαίνει η διπλή ήττα για την Ελλάδα και την Κύπρο

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν σοβαρούς λόγους να παρακολουθούν τη νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στηρίζονται τόσο στη συνεργασία των κυβερνήσεων όσο και στη διαχρονική παρουσία ισχυρών υποστηρικτών των ελληνικών θέσεων στο Κογκρέσο.

Η σύνθεση της Βουλής και της Γερουσίας επηρεάζει ζητήματα αμυντικής συνεργασίας, χρηματοδότησης, πωλήσεων οπλικών συστημάτων και ελέγχου της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Για την Κύπρο, οι εξελίξεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την Τουρκία, την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και τη διατήρηση του Κυπριακού στην αμερικανική πολιτική ατζέντα.

Δεν θα πρέπει, βεβαίως, να καλλιεργούνται αυταπάτες ότι η νίκη των Δημοκρατικών σημαίνει αυτομάτως ευνοϊκότερες αποφάσεις για Αθήνα και Λευκωσία.

Δημιουργεί, ωστόσο, ένα διαφορετικό πεδίο πολιτικής παρέμβασης και διπλωματικής δραστηριότητας, με το Κογκρέσο να αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος απέναντι στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος, αλλά η Αμερική έστειλε μήνυμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χάνει την προεδρία του. Δεν αλλάζει ο ένοικος του Λευκού Οίκου και η εκλογική ήττα δεν συνεπάγεται αυτόματη απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Αλλάζει, όμως, κάτι θεμελιώδες: η δυνατότητα να προωθεί την πολιτική του με τη στήριξη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Η νέα πραγματικότητα μπορεί να φέρει σκληρότερες κοινοβουλευτικές συγκρούσεις, μεγαλύτερη εποπτεία της κυβέρνησης, εμπόδια σε διορισμούς και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Και υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα αρχίσει αναπόφευκτα να συζητά όχι μόνο πώς θα συνυπάρξει με τον Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά και πώς θα προετοιμαστεί για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η διπλή ήττα, επομένως, δεν είναι μόνο η είδηση της 4ης Νοεμβρίου.

Είναι η αρχή μιας νέας περιόδου στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Και αν υπάρχει ένα συμπέρασμα που προκύπτει από την κάλυψη των διεθνών μέσων ενημέρωσης, είναι το εξής: ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει μεγάλη εξουσία, αλλά οι Αμερικανοί ψηφοφόροι αποφάσισαν να του τοποθετήσουν απέναντι ένα ισχυρότερο θεσμικό αντίβαρο.