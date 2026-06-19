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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα, ότι σκότωσαν τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.

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On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

«Κατά την επιχείρηση, τρεις άνδρες που χαρακτηρίζονται ως «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν κατά τη διάρκειατου πλήγματος» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση περιλάμβανε και ένα βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.



