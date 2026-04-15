Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις", Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον, η συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή την Πέμπτη (16/04) αναμένεται να εξελιχθεί σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στο τραπέζι βρίσκονται οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ενώ το κυβερνητικό στρατόπεδο φέρεται να επεξεργάζεται θεσμικές αλλαγές με σαφές πολιτικό αποτύπωμα.

Η Βουλή επιστρέφει μετά την πασχαλινή διακοπή σε κλίμα υψηλής έντασης, με την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου που ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, να προγραμματίζεται για την Πέμπτη στις 11.00 το πρωί. Έμπειροι κοινοβουλευτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως άτυπη αφετηρία μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζεται ως μία από τις πιο δύσκολες πολιτικές εξισώσεις της περιόδου. Οι διαδοχικές δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή, σε συνδυασμό με τη δημόσια συζήτηση γύρω από πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα, προκαλούν πίεση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εσωκομματικό επίπεδο, επιβαρύνοντας το πολιτικό κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται, να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαχείριση της κοινωνικής δυσαρέσκειας και στις αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Η κυβερνητική γραμμή φαίνεται να επενδύει στην ανάδειξη μεταρρυθμιστικού αφηγήματος, με αιχμή την αντιμετώπιση παθογενειών του πολιτικού συστήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο βήμα της Βουλής, ενδέχεται να παρουσιαστεί δέσμη θεσμικών τομών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η εισαγωγή ενός ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, αλλά και πιο εκτεταμένες αλλαγές, όπως η μείωση των βουλευτικών εδρών από 300 σε 240 και η υιοθέτηση μεικτού εκλογικού συστήματος στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου. Υπενθυμίζεται ότι το Σύνταγμα της χώρας αναγράφει ρητά ότι η Βουλή πρέπει να λειτουργεί με 200 έως 300 βουλευτές

Στην απέναντι πλευρά, η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να κρατήσει ψηλά τους τόνους, δίνοντας έμφαση τόσο στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ, που κατέθεσε το αίτημα για την προ ημερησίας συζήτηση, αναμένεται να επιμείνει στην πίεση προς την κυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενισχύει το αίτημα για εκλογές που είχε ήδη διατυπώσει τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, στην αντιπολίτευση φαίνεται να συζητείται και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής, αν και πρόκειται για κίνηση που προϋποθέτει ευρύτερες συναινέσεις και τουλάχιστον 50 υπογραφές. Ανεξαρτήτως του αν αυτό το σενάριο θα προχωρήσει, η κοινοβουλευτική μάχη της Πέμπτης διαμορφώνεται ήδη ως ένα από τα πρώτα μεγάλα πολιτικά crash test της περιόδου.