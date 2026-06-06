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Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου φέρνει ξανά πιο καλοκαιρινό σκηνικό, με άνοδο της θερμοκρασίας, αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η νέα εβδομάδα ξεκινά χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία, αλλά με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο.

Το καλοκαίρι φαίνεται να επιστρέφει πιο αποφασιστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά την πρόσκαιρη αστάθεια των προηγούμενων ημερών, με τον καιρό να γίνεται γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα.

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Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr, το Σάββατο 6 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ηπειρωτικά ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες, όμως το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία μπορεί να αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου το καλοκαιρινό σκηνικό ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να δούμε τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την ηλιοφάνεια, η αστάθεια δεν εξαφανίζεται πλήρως. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και περισσότερο στα βόρεια.

Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, αλλά οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Οι βοριάδες θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να συνεχίζεται και την Τρίτη, με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά και βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην τελευταία πρόγνωσή του, έκανε λόγο για περιορισμό της αστάθειας από την Παρασκευή και μετά, με επιστροφή της ηλιοφάνειας μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών, που κατά τόπους μπορούν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα στα ηπειρωτικά.

Η εικόνα, πάντως, δεν παραπέμπει σε οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται περισσότερο για ένα κλασικό πρώιμο καλοκαιρινό σκηνικό: ήλιος στις περισσότερες περιοχές, ζέστη το μεσημέρι, τοπικές μπόρες στα ορεινά και σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων από την αρχή της εβδομάδας.