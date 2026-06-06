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Οι ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για τις αλλαγές στην κυβέρνηση θα γίνουν την Πέμπτη, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ, απαντώντας στα «πυρά» από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα «στερείται λογικής».

Για το εάν θα κάνει ζημιά στη ΝΔ πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε αρχικά: «Αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και εφόσον πάρει την απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει».

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Για τη δήλωση που έκανε ο κ. Σαμαράς για τους «πολιτικούς της μαρκίζας», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «αυτό στερείται λογικής και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κ. Τσίπρα. Και ο κ. Σαμαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας υπέστησαν αυτή τη λογική από τις εκάστοτε αντιπολιτεύσεις. Χωρίς να λέω ότι και εμείς ως πολιτικός χώρος κάποιες φορές δεν μπήκαμε σε αυτές τις συλλογικές στο παρελθόν. Αλλά ο κ. Σαμαράς υπέστη και προσωπικά τη λογική της αρένας, της στοχοποίησης, που ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση. Και αναφέρομαι στη στοχοποίηση στην υπόθεση Novartis. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με τον εν ενεργεία πρόεδρο, εγώ θεωρώ ότι στερείται λογικής».