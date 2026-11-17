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Για «προσθήκη» και όχι «αντικατάσταση» μιλάνε οι υπεύθυνοι του «Χαμογέλα και πάλι», μετά την επιστροφή της Μαίρης Αργυριάδου, η οποία μέχρι πέρσι ανήκε στο δυναμικό του STAR και είχε βγει νικήτρια στο τελευταίο J2US που ανήκει στην ίδια εταιρεία παραγωγής με την πρωινή εκπομπή του MEGA.

Η Μαίρη Αργυριάδου είχε συνεεγαστεί με τη Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή «Έλα χαμογέλα» του OPEN.

Ο Νίκος Συρίγος, έχει πλέον συμπληρώσει τρεις εβδομάδες εκτός εκπομπής, παρόλα αυτά δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από καμία πλευρά για τους λόγους της αποχής του από τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ούτε για το αν και πότε θα επιστρέψει στο «Χαμογέλα και πάλι» με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να έχει πλέον καθημερινή παρουσία στο ενημερωτικό σκέλος της εκπομπής.

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Η φετινή ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι»

Γιώργος Λιάγκας εναντίον Νίκου Συρίγου

«Δεν μου υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα εκεί να μου απαντάει; Karma is a bitch. Όταν δεν μπορεί να σεβαστεί το πένθος του αλλουνού…» σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας για την παρατεταμένη απουσία του Νίκου Συρίγου από το «Χαμογέλα και πάλι» με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μη συμφωνούν μαζί του και την Όλγα Λαφαζάνη να συμπληρώνει με σιγουριά ότι αυτή η απουσία «δεν έχει να κάνει με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους».

«Ευτυχώς που είχαμε τον Νίκο Συρίγο στην τηλεόραση, τον Δον Κιχώτη, τον Ρομπέν των Δασών να στηρίζει του αδυνάμους» σχολίασε μετά από λίγη ώρα ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή την τελευταία κόντρα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους επειδή ο πρώτος τον είχε κατηγορήσει ότι δεν στήριξε τη συνεργάτιδά του, Φωτεινή Πετρογιάννη μετά τα αιχμηρά σχόλια που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπανώτας .

«Όταν αποφασίσεις στη ζωή σου να κουνήσεις δάχτυλο, πρέπει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, όταν κάποια πράγματα με τα οποία διαφωνείς δεν μπορείς να τα σχολιάσεις, είσαι ευάλωτος και στην πρώτη στραβή θα πας στον γιαλό για βοτσαλάκια. Εγώ δεν χαίρομαι με την απομάκρυνση κανενός. Μαθαίνω και χαίρομαι ότι ο άνθρωπος πληρώνεται κανονικά, γιατί είναι παραγωγή της Barking Well του Νίκου Κοκλώνη, τον μισθό του δεν τον έχει χάσει. Εύχομαι στον άνθρωπο να βρει τη λύση και να ξαναγυρίσει είτε σε αυτή, είτε σε άλλη εκπομπή (δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 00:43).

Όμως να βλέπουμε, όταν κουνάμε δάχτυλο και κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, ότι όταν μας έρχεται η στραβή και τώρα δεν τη σχολιάζουμε κιόλας, εδώ υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Εβγαιναν και μας κατηγορούσαν καθημερινά και μας προκαλούσαν να απαντήσουμε για πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί και έλεγαν “γιατί δεν απαντάει ο Λιάγκας” δεν μπορούν ξαφνικά να είναι εξαφανισμένοι, συγνώμη κιόλας» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας εναντίον του «Χαμογέλα και πάλι».

«Έπρεπε κάθε μέρα να πάρουμε την άδεια για μιλήσουμε, βάσει των επιλογών του κύριου Συρίγου. Έλεγε ακρότητες ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχει πει φρικιαστικά πράγματα στην τηλεόραση. Έλεγε τη γνώμη του για όλα; Εγώ νομίζω ότι δεν την έλεγε για όλα, και για κάποια πράγματα που έβγαζαν μάτι δημόσια, δεν την έλεγε. Δεν είναι γνώμη, εδώ είναι δεδομένο» κατέληξε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Συρίγος είχαν συναντηθεί το πρώτο Σάββατο μετά το «διάλειμμά» του από το «Χαμογέλα και πάλι».

«Χαμογέλα και πάλι» vs «Το Πρωινό»: Μάχη «σώμα με σώμα» και στην τηλεθέαση τη Δευτέρα

Το πρωί της Δευτέρας το «Χαμογέλα και πάλι» έκανε μέσο όρο 10,8% στο δυναμικό κοινό, περνώντας μια ανάσα μπροστά από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 που σημείωσε 10,4%. Στο σύνολο κοινού τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 10,7% και 11,4% με τους «Αταίριαστους» να κρατάνε την πρωτιά με 20,8%.

Όσο για τη Σίσσυ Χρηστίδου, που συνεχίζει να έχει στενή επαφή με τον Νίκο Συρίγο, σύμφωνα το περιβάλλον της εκπομπής, οι λόγοι που έχει επιλέξει να μην πάρει -ακόμα- δημόσια θέση μέχρι και σήμερα για όσα έχουν συμβεί είναι απόλυτα κατανοητοί και σεβαστοί σε όσους γνωρίζουν τι έχει συμβεί και πως ο ίδιος ο δημοσιογράφος δεν έχει κάποιο θέμα ούτε μαζί της ούτε με τους υπόλοιπους συνεργάτες του.

Το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου, ο Νίκος Συρίγος έκανε μια ανάρτηση με αφορμή την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, η οποία θα μπορούσε να έχει και παράλληλες ερμηνείες: