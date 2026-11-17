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Το πλοίο της εταιρείας Stealth Maritime μετέφερε 3.400 τόνους υγραερίου και πλήρωμα 19 ατόμων, το οποίο αναζητήθηκε από τις βουλγαρικές αρχές.

Στρατιωτικό αεροσκάφος εντόπισε σωστική λέμβο με άτομα στο σημείο του ναυαγίου, ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ναυτικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη βύθιση άλλου φορτηγού πλοίου στην ίδια θαλάσσια περιοχή, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

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Βυθίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) το ελληνόκτητο τάνκερ μεταφοράς υγραερίου (LPG) Gas Husky στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Λίγα χιλιόμετρα από εκεί, ένα άλλο πλοίο βυθίστηκε μετά από επίθεση με drone μια μέρα νωρίτερα.

Το υπό σημαία Λιβερίας Gas Husky τάνκερ, κατασκευής 2012, που διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή Stealth Maritime της οικογένειας Βαφειά μετέφερε 3.400 τόνους υγροποιημένου αερίου και είχε πλήρωμα 19 ατόμων, όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, κινητοποιώντας τις βουλγαρικές αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, το τάνκερ τελικά βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 50 μιλίων από τις ακτές, στο ύψος της Μπιάλα.

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🚨 LPG carrier GAS HUSKY (Liberia flag, 19 crew) has sunk ~50 nm east of Byala, in Bulgaria’s EEZ. Bulgarian Air Force Su-25s spotted a liferaft with people; a Cougar helicopter is on the way. Romania says drones hit the ship. #BlackSea #GASHUSKY https://t.co/VquLwSMP3f — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 17, 2026

Επιχείρηση διάσωσης των 19 ναυτικών του τάνκερ



Η αιτία της βύθισης του τάνκερ, που συνέβη εντός της ΑΟΖ της Βουλγαρίας, και η κατάσταση του δεξαμενόπλοιου και του πληρώματος δεν ήταν αμέσως σαφής. Μια σωστική λέμβος που μετέφερε ανθρώπους εντοπίστηκε στο σημείο από στρατιωτικό αεροσκάφος την Τρίτη, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του βουλγαρικού υπουργείου Άμυνας, το Gas Husky εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

🇧🇬🚁 In just 48 hours, the Bulgarian Air Force executed 2 complex SAR missions in the Black Sea, rescuing 31 crew members from stricken vessels: ▪️ Yesterday: 12 sailors from BETUL 8 ▪️ Today: 19 sailors from GAS HUSKY https://t.co/thaYs9ebKe — Ivan Kolev (@inenkovkolev) November 17, 2026

«Το μηχανοκίνητο πλοίο GAS HUSKY εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά τα μεσάνυχτα και σήμερα το πρωί, στις 08:02 (06:02 GMT), ενεργοποιήθηκε ο πομπός έκτακτης ανάγκης του, ο οποίος σηματοδοτεί ότι ένα πλοίο έχει βυθιστεί», ανέφερε το υπουργείο.

Μετά την ενεργοποίηση του σήματος ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους 19 ναυτικούς, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες του ναυαγίου.

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Δεύτερη βύθιση μέσα σε 24 ώρες – Πάνω από 20 ναυτικοί αγνοούνται





Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου που μετέφερε σιτάρι, περίπου 40 ναυτικά μίλια από την ίδια περιοχή των βουλγαρικών ακτών.

Σύμφωνα με το Reuters, το φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τη Δευτέρα έπειτα από επίθεση με τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

UPDATE: Suspected Russian Attacks on Cargo Ships in the Black Sea In the last 48hrs, a further 2 ships have been sunk in Russian attacks – the Liberia-flagged GAS HUSKY and the Somalia-flagged BETUL 8. A search and rescue operation is underway for the former. h/t @InsiderGeo Advertisement November 17, 2026

Η επίθεση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά περιστατικών στη Μαύρη Θάλασσα, από τα οποία περισσότεροι από 20 ναυτικοί παραμένουν αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι για τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, τουλάχιστον 17 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις ανοιχτά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου.

Τα ύδατα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, έχουν εξελιχθεί σε βασική θαλάσσια διαδρομή για τις εξαγωγές της Ουκρανίας.

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Η Ουκρανία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών παγκοσμίως, ωστόσο τα λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα δέχονται επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα από την έναρξη της εισβολής.