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Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV).

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This footage shows how the tanker currently burning near Sochi caught fire, with flames rapidly spreading across the vessel moments after the incident began in Russia https://t.co/0qwcNCfXCq — Surajit (@surajit_ghosh2) October 6, 2026

Το ρωσικό υπουργείο ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου, 23 Ινδοί ναυτικοί, διασώθηκαν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ