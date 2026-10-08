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Η υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η έρευνα των Αρχών εξετάζει ένα πλέγμα επιχειρήσεων, ασφαλιστικών δηλώσεων, διαχειριστών και γνωστών ονομάτων της νυχτερινής διασκέδασης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Η συνολική εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν αποτελεί οριστική δικαστική διαπίστωση.

Οι τραγουδιστές και οι μαρτυρίες

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Στις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρονται μεταξύ άλλων οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Κατερίνα Στανίση, Αγγελική Ηλιάδη, Κέλλυ Κελεκίδου, Σώτης Βολάνης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Θάνος Πετρέλης και Αλέκος Ζαζόπουλος, ο μόνος που έσπευσε να διάψευση την σχέση του με την υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται σε ασφαλιστικά στοιχεία ή μαρτυρίες, όχι ως κατηγορούμενοι. Πάντα με τις ίδιες πηγές, εργαζόμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι συνεννοούνταν με τον Καμπούρη παρότι στα έγγραφα εμφανίζονταν διαφορετικοί εργοδότες.

Ο «Κωλοτούμπας» και οι εταιρείες

Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, 59χρονος γνωστός με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας» εμφανιζόταν ως διαχειριστής 22 εταιρειών και η σύζυγός του συνδεόταν με άλλες έξι. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι διαχειριστές είχαν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο ή λειτουργούσαν ως τυπικοί εκπρόσωποι.

Τα κοινά στοιχεία των επιχειρήσεων

Στα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρεται ότι 18 εταιρείες δεν είχαν απασχολήσει προσωπικό, 15 δεν είχαν τραπεζικό λογαριασμό, εννέα μοιράζονταν email, 19 τηλέφωνο και 14 διεύθυνση. Η ερμηνεία αυτών των ευρημάτων αποτελεί αντικείμενο της ανάκρισης.

Το ψητοπωλείο της Καλλιθέας

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Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρηση εστίασης συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με κεφάλαιο 100 ευρώ και διαχειριστή τον 59χρονο. Ο Καμπούρης φέρεται να είχε καταθέσει ότι εργαζόταν εκεί στις δημόσιες σχέσεις και ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι τον Αύγουστο του 2026. Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται μαζί με τα εταιρικά δεδομένα.

Η οικονομική διάσταση

Η εκτιμώμενη ζημία αναφέρεται σε περίπου 5,35 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν δημοσιευθεί πληροφορίες για αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από εταιρικούς λογαριασμούς. Πρόκειται για στοιχεία της έρευνας και όχι τελεσίδικα πορίσματα.

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Η θέση της υπεράσπισης

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες. Οι συνήγοροί του αμφισβητούν ότι η ύπαρξη ασφαλιστικών οφειλών αποδεικνύει αυτομάτως απάτη και υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις είχαν πραγματική δραστηριότητα. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένονταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της 8ης Οκτωβρίου, για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Τα ερωτήματα για τους ελέγχους

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Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν δικαστικά, θα ανακύψει το ερώτημα πώς τόσες εταιρείες με κοινά στοιχεία επικοινωνίας και επαναλαμβανόμενους διαχειριστές λειτουργούσαν επί χρόνια. Η υπόθεση παραμένει σε ανακριτικό στάδιο και για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.