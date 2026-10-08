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Ο παρουσιαστής κατήγγειλε ότι ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του σε διαμέρισμα που λειτουργούσε παράτυπα ως ιατρείο, παρά τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την ακρίβεια της επίσημης καταγραφής της ώρας θανάτου, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες της ανακοπής που υπέστη ο εκλιπών.

Μέσα από την προσωπική του τοποθέτηση, ο Λαζόπουλος ζήτησε απαντήσεις για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου, ασκώντας κριτική στις ενέργειες των εμπλεκομένων ιατρών.

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Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρεμιέρα της εκπομπής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το βράδυ της Τετάρτης (7 Οκτωβρίου 2026), αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος, όπως είπε, έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για την απώλεια του φίλου του, συνδέοντάς την με άλλες τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, όπως το δυστύχημα στα Τέμπη και η φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Όπως ανέφερε, κοινό στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το αίσθημα της αδικίας που συνοδεύει την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι να ρωτάμε, να μάθουμε, να ψάχνουμε το γιατί. Όπως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί φύγαν τα παιδιά στα Τέμπη. Όπως ακόμα ψάχνουμε γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι. Από τους πολλούς στον έναν και από τον έναν στους πολλούς υπάρχει μία λέξη που τα συνδέει και τους συνδέει όλους μαζί. Το άδικο της απώλειας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, διατυπώνοντας ερωτήματα για τον χώρο όπου βρισκόταν και για τις ενέργειες των εμπλεκομένων.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ένα διαμέρισμα. Σε διαμέρισμα που παρίστανε το ιατρείο, γιατί από κάτω δεν έγραφε τίποτα και όλοι οι έλεγχοι που πήγαν εκεί το έβλεπαν ότι δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη στάση της γιατρού και του γιατρού που, όπως είπε, βρισκόταν στον χώρο την ώρα της ανακοπής, εκφράζοντας τη δική του εκτίμηση για όσα συνέβησαν.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε, επίσης, μια προσωπική εμπειρία από την περιπέτεια υγείας της συζύγου του, αναφερόμενος σε γιατρό που, όπως υποστήριξε, της είχε προτείνει να μην υποβληθεί σε εξετάσεις, παρότι είχε νοσήσει από καρκίνο.

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η ώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, θέτοντας ερωτήματα για τη χρονική απόσταση ανάμεσα στην ανακοπή και την επίσημη καταγραφή του θανάτου.

«Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από εκεί μέσα, από την Καρνέαδου. Πώς κανονίστηκαν έτσι; Που ο θάνατος που έγινε στις 15:22, γιατί τότε έπαθε την ανακοπή, να έχει γραφτεί ότι έγινε τελικά στις 17:20 στο Ελπίς; Δύο φορές πέθανε; Ο χρόνος δεν μπαζώνεται», κατέληξε.

Οι αναφορές του Λάκη Λαζόπουλου έγιναν στο πλαίσιο της πρεμιέρας της εκπομπής του, με τον ίδιο να εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και να θέτει δημόσια ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.