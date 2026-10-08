Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή Happy Day να φτάνει τον μέσο όρο του 21,6%.
- Η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ρεκόρ σεζόν με 20,3%, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ κατέλαβε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού.
- Στην prime time ζώνη, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ συγκέντρωσε 20,5% στο δυναμικό κοινό, δεχόμενο ισχυρή πίεση από τις σειρές του Alpha.
- Αντίθετα, χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι εκπομπές First Dates του Star και Από θαύμα του Open, οι οποίες δεν κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Ιδιαίτερα ευνοϊκή ήταν η τηλεθέαση του δυναμικού κοινού για τον Alpha σε όλες σχεδόν τις ζώνες. Το Happy Day έκανε μέσο όρο 21,6%. Αφού ξεκίνησε με 7,7% σκαρφάλωσε μέχρι το 37% την ώρα της σύνδεσης με τον Δήμο Βερύκιο.
Η τηλεθέαση ήταν ιδιαίτερα επιεικής και με την Κατερίνα Καινούργιου, που έκανε ρεκόρ σεζόν με 20,3% με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ακολουθεί με 13,5%, τη Ζήνα Κουτσελίνη με 8,8% και τον Γιώργο Λιάγκα να καταλήγει τέταρτος με 8%.
Στο σύνολο κοινού η τηλεθέαση ευνόησε όπως πάντα τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ (16,1%) με τη «Super Κατερίνα» να περνάει δεύτερη με 12,9%. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κέρδισε το ενδιαφέρον του γυναικείου κοινού 25-54 με 22,6%.
Υψηλή τηλεθεάση για το Deal και το δελτίο του Αντώνη Σρόιτερ
Άνοδος στο δυναμικό κοινό για το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου (11,2%) αλλά και για τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 με 19,2% (21,4% στο σύνολο). Στους νικητές της ημέρας και ο Νίκος Ευαγγελάτος με 18,7%, ενώ από τα τηλεπαιχνίδια ο ALPHA έκανε το καλύτερο.. Deal στην τηλεθέαση με 14,1% στο κοινό 18-54.
Το κεντρικό δελτίο του ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση (18,3%), κερδίζοντας την πρωτιά και στο σύνολο κοινού με 15,2%.
Στην prime time ζώνη, το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν έκανε μέσο όρο 20,5% στο δυναμικό και 21,3% στο σύνολο κοινού, έχοντας δεχτεί πίεση από τις σειρές του ALPHA: 17,7% το «Μπαμπά σ΄αγαπώ» και 13,7% η πρεμιέρα της σειράς «Μια γυναίκα», ενώ στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και αγκάθι» έπιασε τη βάση με 10,7% και το «Ντέρτι» μοιάζει να έχει… βολευτεί καλύτερα στη νέα του ώρα (12,6%).
Στους ηττημένους της Τετάρτης το First Dates του STAR με 4,9% αλλά και το «Από θαύμα» του OPEN με 2,2% στο δυναμικό κοινό.
Όσο για τις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ, μπορεί το νεανικό κοινό να τις απορρίπτει (4,9%), οι μεγαλύτερες όμως ηλικίες συνεχίζουν να τιμούν τον Ανδρέα Γεωργίου (12,9% στο σύνολο κοινού).