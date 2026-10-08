Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή Happy Day να φτάνει τον μέσο όρο του 21,6%.

Η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ρεκόρ σεζόν με 20,3%, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ κατέλαβε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού.

Στην prime time ζώνη, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ συγκέντρωσε 20,5% στο δυναμικό κοινό, δεχόμενο ισχυρή πίεση από τις σειρές του Alpha.

Αντίθετα, χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι εκπομπές First Dates του Star και Από θαύμα του Open, οι οποίες δεν κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

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Ιδιαίτερα ευνοϊκή ήταν η τηλεθέαση του δυναμικού κοινού για τον Alpha σε όλες σχεδόν τις ζώνες. Το Happy Day έκανε μέσο όρο 21,6%. Αφού ξεκίνησε με 7,7% σκαρφάλωσε μέχρι το 37% την ώρα της σύνδεσης με τον Δήμο Βερύκιο.

Η τηλεθέαση ήταν ιδιαίτερα επιεικής και με την Κατερίνα Καινούργιου, που έκανε ρεκόρ σεζόν με 20,3% με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ακολουθεί με 13,5%, τη Ζήνα Κουτσελίνη με 8,8% και τον Γιώργο Λιάγκα να καταλήγει τέταρτος με 8%.

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Στο σύνολο κοινού η τηλεθέαση ευνόησε όπως πάντα τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ (16,1%) με τη «Super Κατερίνα» να περνάει δεύτερη με 12,9%. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κέρδισε το ενδιαφέρον του γυναικείου κοινού 25-54 με 22,6%.

Υψηλή τηλεθεάση για το Deal και το δελτίο του Αντώνη Σρόιτερ

Άνοδος στο δυναμικό κοινό για το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου (11,2%) αλλά και για τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 με 19,2% (21,4% στο σύνολο). Στους νικητές της ημέρας και ο Νίκος Ευαγγελάτος με 18,7%, ενώ από τα τηλεπαιχνίδια ο ALPHA έκανε το καλύτερο.. Deal στην τηλεθέαση με 14,1% στο κοινό 18-54.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης.

Το κεντρικό δελτίο του ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση (18,3%), κερδίζοντας την πρωτιά και στο σύνολο κοινού με 15,2%.

Στην prime time ζώνη, το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν έκανε μέσο όρο 20,5% στο δυναμικό και 21,3% στο σύνολο κοινού, έχοντας δεχτεί πίεση από τις σειρές του ALPHA: 17,7% το «Μπαμπά σ΄αγαπώ» και 13,7% η πρεμιέρα της σειράς «Μια γυναίκα», ενώ στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και αγκάθι» έπιασε τη βάση με 10,7% και το «Ντέρτι» μοιάζει να έχει… βολευτεί καλύτερα στη νέα του ώρα (12,6%).

Σκηνή από τη σειρά «Μια Γυναίκα».

Στους ηττημένους της Τετάρτης το First Dates του STAR με 4,9% αλλά και το «Από θαύμα» του OPEN με 2,2% στο δυναμικό κοινό.

Ικανοποίηση του ΣΚΑΪ από τις «Μπλε ώρες».

Όσο για τις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ, μπορεί το νεανικό κοινό να τις απορρίπτει (4,9%), οι μεγαλύτερες όμως ηλικίες συνεχίζουν να τιμούν τον Ανδρέα Γεωργίου (12,9% στο σύνολο κοινού).