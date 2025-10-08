Ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί της Αντιμετώπισης οργανωμένου Εγκλήματος δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν αντίκρισαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα μέλη Εγκληματικής Οργάνωσης ανάγκαζαν τους εργάτες γης από το Νεπάλ να μένουν, προκειμένου οι κακοποιοί να καρπώνονται τα μεροκάματά τους.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε συνολικά δεκατρείς συλλήψεις, ενώ είχαν κάνει 170 προσαγωγές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ηγετικά μέλη της σπείρας είναι υπήκοοι Πακιστάν και, με τη βοήθεια μίας γυναίκας από το Νεπάλ, έπειθαν τους συμπατριώτες της να έρθουν για δουλειά στην Ελλάδα. Για να το επιτύχουν -όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές- τους έστελναν φωτογραφίες και βίντεο από πρόσφατα ανακαινισμένα σπίτια, στα οποία τους έδιναν υπόσχεση ότι θα διαμένουν, όσο καιρό εργάζονται.