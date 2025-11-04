Την παρθενική του πτήση πραγματοποίησε το πρωτότυπο μαχητικό drone YFQ-44Α «Fury» (όπως είναι επίσης γνωστό) της Anduril, καθώς φαίνεται να αρχίζει πραγματικά η «κούρσα» στον χώρο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών- «παραστατών» επανδρωμένων μαχητικών, γνωστών και ως «loyal wingman».

YFQ-44A took flight today. Anduril has launched a new age of airpower with the push of a button.



From clean-sheet design to one-click takeoff in 556 days. pic.twitter.com/hUxIZCP8Zz October 31, 2025

To συγκεκριμένο αεροσκάφος αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος CCA (Collaborative Combat Aircraft) της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας (USAF) και πέταξε στις 31 Οκτωβρίου. Όπως γράφει σε σχετική ανακοίνωση ο Dr. Τζέισον Λεβίν, senior vice president of Engineering στην Anduril Industries, το «Fury» είναι σχεδιασμένο να «αποκτά και να διατηρεί αεροπορική υπεροχή σε διαφιλονικούμενα περιβάλλοντα μέσω μιας εστίασης στην αυτονομία και τη χαμηλού κόστους μάζα- μια αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά στο πώς οι ΗΠΑ θα παρατάσσουν και θα προβάλλουν αεροπορική ισχύ αυτή τη δεκαετία και παραπέρα».

Όπως υπογραμμίζει, το αεροσκάφος σχεδιάστηκε «για μια συγκεκριμένη αποστολή της πολεμικής αεροπορίας: Να ενισχύει την επιβιωσιμότητα, τη φονικότητα και την αποτελεσματικότητα αποστολής συνεργαζόμενο με επανδρωμένα μαχητικά ή επιχειρώντας ανεξάρτητα. Μέσω πτητικών δοκιμών, η Anduril και η πολεμική αεροπορία αναπτύσσουν αυτά τα συνεργατικά, συνεργασίας επανδρωμένου- μη επανδρωμένου concepts και τακτικές που θα δείξουν πώς ενσωματώνουμε, πολεμάμε και διατηρούμε πραγματικά αυτόνομα αεροσκάφη».

👀



Anduril’s YFQ-44 Fury ‘Fighter’ Drone Has Flown



Both of the designs currently in development for the U.S. Air Force's Collaborative Combat Aircraft (CCA) program have now taken to the skies.



Story: https://t.co/2IhyyKtbHR — The War Zone (@thewarzonewire) October 31, 2025

Όπως τονίζει ο Λεβίν, το YFQ-44A δεν σχεδιάστηκε ως τηλεχειριζόμενο αεροσκάφος: «Όλες μας οι μεταφορές και πτητικές δοκιμές ήταν και θα συνεχίσουν να είναι ημιαυτόνομες. Αυτή είναι μια νέα εποχή αεροπορικής ισχύος, δεν υπάρχει χειριστής να πετά το αεροσκάφος στο παρασκήνιο…εκτελεί σχέδιο αποστολής μόνο του, διαχειρίζεται τον έλεγχο πτήσης και τη ρύθμιση επιτάχυνσης ανεξαρτήτως ανθρωπίνων εντολών και επιστρέφει να προσγειωθεί με το πάτημα ενός κουμπιού, όλα υπό το βλέμμα ενός επιβλέποντα, “on the loop” μα όχι μέσα του».

60 Minutes is airing a piece on Anduril on CBS at 8 PM PST tonight. We hosted them getting up close and personal with our YFQ-44 prototype and showed that even a journalist can effectively command an autonomous submarine! pic.twitter.com/PIjvWV8U8z May 19, 2025

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την εταιρεία, επεξεργάζεται δεδομένα, εντοπίζει στόχους και αναλαμβάνει την αντιμετώπισή τους, ενώ, στο έδαφος, λογισμικό αναλαμβάνει τη συντήρηση και επίβλεψή του. «Η αυτονομία του YFQ-44A είναι αυτό που το κάνει κάτι παραπάνω από μια ιπτάμενη μηχανή- μια που είναι έτοιμη να πολεμήσει» σημειώνει ο Λεβίν.

Όσον αφορά στο κρίσιμο θέμα της μάζας που έχει τεθεί από την είσοδο των φθηνών drones σε μεγάλους αριθμούς στον πόλεμο, αναπτύσσεται ένα νέο σύστημα παραγωγής, μέσω ειδικού λογισμικού για γρήγορη και χαμηλού κόστους παραγωγή.

Το «Fury» είναι ένα από τα δύο σχέδια που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή για το πρόγραμμα CCA- το άλλο είναι το YFQ-42A της General Atomics, που πέταξε για πρώτη φορά νωρίτερα μέσα στο έτος.

