Προς το φινάλε της οδεύει η αποστολή «Άρτεμις 2» της NASA, με το διαστημόπλοιο να αναμένεται να εισέλθει σύντομα στην ατμόσφαιρα της Γης ως «μπάλα φωτιάς».

Το πλήρωμα της κάψουλας Orion που εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα την προηγούμενη εβδομάδα αναμένεται να προσθαλασσωθεί στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αφού έφτασε στη Σελήνη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχοντας κάνει πέρασμα και από την αθέατη πλευρά και έχοντας γίνει οι αστροναύτες που ταξίδεψαν πιο μακριά από οποιοδήποτε άλλο πλήρωμα στην ιστορία.

Γυρνώντας πίσω θα πιάσουν ταχύτητες άνω των 38.000 χλμ/ ώρα καθώς ξαναμπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης, μια υψηλού κινδύνου διαδικασία κατά την οποία θα δοκιμαστεί η θερμική ασπίδα του διαστημοπλοίου Orion.

«Σκέφτομαι για την είσοδο από τις 3 Απριλίου 2023 που μας ανατέθηκε αυτή η αποστολή» είπε ο Βίκτορ Γκλόβερ, πιλότος της αποστολής, ερωτηθείς πώς νιώθει για την επιστροφή. «Υπάρχουν τόσο πολλές περισσότερες εικόνες, τόσο πολλές περισσότερες ιστορίες, και δεν έχω αρχίσει ακόμα να επεξεργάζομαι τι περάσαμε. Έχουμε ακόμα δύο ημέρες, και το να περάσουμε με μια μπάλα φωτιάς μέσα από την ατμόσφαιρα είναι και αυτό τεράστιο».

Ο Γκλόβερ και οι άλλοι δύο αστροναύτες της NASA, Ράιντ Γουάιζμαν και Κριστίνα Κοχ, με τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, είναι το πρώτο κύμα αστροναυτών σε μια σειρά αποστολών αξίας δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Άρτεμις» για επιστροφή στην επιφάνεια της Σελήνης ως το 2028 και πριν την Κίνα. Επίσης, επιδιώκεται η εδραίωση μακροπρόθεσμης αμερικανικής παρουσίας στη Σελήνη την επόμενη δεκαετία με κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης για πιθανές μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει στη Γη τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου (κατά τις 3πμ ώρα Ελλάδας), με προσθαλάσσωση στα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο.

Με πληροφορίες από Reuters