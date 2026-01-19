Τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατς, θα υποδεχθεί την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας – με τους εκτοξευτές πυραύλων PULS και τα συστήματα στα οποία θα βασιστεί η αποκαλούμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα» (ο σχεδιαζόμενος ελληνικός αμυντικός «θόλος»που προορίζεται να καλύψει την επικράτεια) να αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την υποδοχή του κ. Κατς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (10.30 π.μ.) και την κατ’ ιδίαν συνάντηση των υπουργών, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Advertisement

Advertisement

Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Η επικείμενη προμήθεια των PULS (36 συνολικά, αντί περίπου 650- 700 εκατ. ευρώ) αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό πυραυλικό πυροβολικό, καθώς αναβαθμίζει δραματικά τις δυνατότητές του. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό πυραυλικό πυροβολικό διαθέτει συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ) MLRS και RM-70 που διαθέτουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι PULS θα παρέχουν τη δυνατότητα πληγμάτων βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου, πολύ πίσω από αυτό που θα χαρακτηριζόταν ως «πρώτη γραμμή», εναντίον στόχων στρατηγικής σημασίας. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων τέτοιου είδους- σε συνδυασμό και με τα άλλα όπλα μακράς εμβέλειας στο ελληνικό οπλοστάσιο- αυξάνει κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ, καθώς στέλνει στον εν δυνάμει αντίπαλο το μήνυμα πως «τίποτα δεν είναι ασφαλές» σε περίπτωση κλιμάκωσης, και «κουμπώνει» στην αμυντική φιλοσοφία της (αντιαεροπορικής, αντιπυραυλικής, αντιπλοϊκής, αντιdrone, ανθυποβρυχιακής) «Ασπίδας του Αχιλλέα», παρέχοντας στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σημαντικές δυνατότητες πληγμάτων σε βάθος.

Το PULS της Elbit Systems έχει εμβέλεια μέχρι και 300 χλμ. Τα τροχοφόρα αυτά συστήματα προορίζονται για τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και έχουν τη δυνατότητα χρήσης/ εκτόξευσης ενός εύρους πυρομαχικών. Ο εκτοξευτής διαθέτει δύο «pods», για διαφορετικά είδη ρουκετών/ πυραύλων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Accular των 122 χιλιοστών (18 ρουκέτες, εμβέλειας μέχρι και 35 χλμ), οι Accular των 160 χιλιοστών (10 ρουκέτες, εμβέλειας μέχρι και 40 χλμ), οι EXTRA (4 πύραυλοι, με εμβέλεια μέχρι και 150 χλμ) και οι Predator Hawk (2 πύραυλοι, εμβέλειας μέχρι και 300 χλμ).

Όσον αφορά στην αντιαεροπορική/ αντιπυραυλική διάσταση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», στο ελληνικό οπλοστάσιο αναμένεται να ενταχθούν τα ισραηλινά συστήματα SPYDER, Barak MX και David’s Sling – συστήματα διαφορετικών δυνατοτήτων και βεληνεκών, που προορίζονται να αντικαταστήσουν παλαιότερα ρωσικά συστήματα αεράμυνας (SA-8, S-300, TOR-M1).