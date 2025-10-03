Νέα «ματιά» σε δεδομένα από το διαστημόπλοιο Cassini της NASA απέδωσε επιπλέον στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο Εγκέλαδος, φεγγάρι του Κρόνου, θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή.

Επιστήμονες εξέτασαν εκ νέου δεδομένα από το πέρασμα του Cassini από τον Εγκέλαδο το 2008- περιλαμβανομένης και της πτήσης του μέσα από πίδακες κόκκων πάγου και αερίων που αναδύονταν μέσα από ρήγματα στην παγωμένη επιφάνεια του δορυφόρου κοντά στον νότιο πόλο του. Με αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα όσον αφορά στην υπόγεια χημική σύνθεση του φεγγαριού.

Πέραν της επιβεβαίωσης της παρουσίας συγκεκριμένων οργανικών μορίων, περιλαμβανομένων προδρόμων ουσιών για αμινοξέα (τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών- μεγάλα και πολύπλοκα μόρια απαραίτητα για τη ζωή) που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως στους πίδακες, εντόπισαν και νέες κατηγορίες οργανικών μορίων που δεν είχαν βρεθεί ξανά.

«Βρήκαμε αρκετές κατηγορίες οργανικών- δηλαδή κυρίως με άνθρακα- μορίων σε ένα εύρος δομών και χημικών ιδιοτήτων» είπε ο Νοζαΐρ Χαβάτζα, πλανητικός επιστήμονας του Freie Universität Berlin και ένας εκ των συντελεστών της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy. Αυτά τα μόρια θα μπορούσαν, υπό τις σωστές συνθήκες, να οδηγήσουν στον σχηματισμό πιο πολύπλοκων οργανικών ενώσεων που είναι απαραίτητα συστατικά για τη ζωή. «Τέτοιες ενώσεις θεωρείται πως είναι “ενδιάμεσοι” στη σύνθεση πιο πολύπλοκων μορίων, που θα μπορούσαν εν δυνάμει να είχαν βιολογική σύνδεση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ωστόσο, πως αυτά τα μόρια μπορούν να σχηματιστούν αβιοτικά, καθώς και χωρίς καμία αλληλεπίδραση με ζωή στη Γη» πρόσθεσε.

Ο Εγκέλαδος θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη στο Ηλιακό Σύστημα για αναζήτηση πιθανής ζωής πέρα από τη Γη. Είναι ένα από τα εσώτερα φεγγάρια του Κρόνου- του δεύτερου μεγαλύτερου πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος. Έχει διάμετρο 504 χλμ και κινείται γύρω από τον Κρόνο σε απόσταση περίπου 238.000 χλμ.

Επιστήμονες θεωρούν ότι ο Εγκέλαδος έχει τα χημικά συστατικά που χρειάζονται για τη ζωή και έχει τομείς υδροθερμικής δραστηριότητας που απελευθερώνουν θερμό, πλούσιο σε ορυκτά νερό στον ωκεανό του- τον ίδιο τύπο περιβάλλοντος που θεωρείται ότι οδήγησε στους πρώτους ζωντανούς οργανισμούς στη Γη. Ο ωκεανός του βρίσκεται κάτω από ένα κέλυφος πάγου πάχους 20- 30 χλμ.

«Πρώτα από όλα, δεν βρήκαμε ζωή στον Εγκέλαδο και δεν βρήκαμε βιοϋπογραφές…ακόμα και αν τέτοια πράγματα υπάρχουν εκεί, αμφιβάλλων ότι θα μπορούσαμε να τα βρούμε στα δεδομένα από τα όργανα του Cassini, τεχνολογίας δεκαετιών. Ωστόσο έχουμε πειστικά στοιχεία πως και οι τρεις πυλώνες κατοικησιμότητας- νερό σε υγρή μορφή, πηγή ενέργειας και απαραίτητα στοιχεία και οργανικές ουσίες- υπάρχουν στον Εγκέλαδο» τόνισε ο Χαβάτζα.

Με πληροφορίες από Reuters