Κινέζοι γιατροί δήλωσαν την Τετάρτη ότι μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά ένα ήπαρ από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο, αυξάνοντας τις ελπίδες για τις επιλογές δωρητών που θα σώζουν τη ζωή των ασθενών στο μέλλον.

Οι χοίροι έχουν αναδειχθεί ως οι καλύτεροι δωρητές ζωικών οργάνων, με αρκετούς ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν λάβει νεφρά ή καρδιές χοίρων τα τελευταία χρόνια.

Τα συκώτια αποδείχθηκαν πιο δύσκολα – και δεν είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί μέσα σε ανθρώπινο σώμα.

Όμως, με την τεράστια και αυξανόμενη ζήτηση για δωρεές ήπατος σε όλο τον κόσμο, οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι γενετικά τροποποιημένοι χοίροι μπορούν να προσφέρουν τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση σε βαριά ασθενείς που βρίσκονται σε μακρές λίστες αναμονής.

Οι γιατροί του Τέταρτου Στρατιωτικού Ιατρικού Πανεπιστημίου στο Σιάν της Κίνας ανακοίνωσαν το τελευταίο επίτευγμα του τομέα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα συκώτι από ένα μικροσκοπικό χοίρο, στο οποίο είχαν επεξεργαστεί έξι γονίδια ώστε να γίνει καλύτερος δότης, μεταμοσχεύθηκε σε έναν εγκεφαλικά νεκρό ενήλικα στο νοσοκομείο στις 10 Μαρτίου 2024.

Η δοκιμή τερματίστηκε μετά από 10 ημέρες μετά από αίτημα της οικογένειας, δήλωσαν οι γιατροί, προσθέτοντας ότι ακολούθησαν αυστηρές δεοντολογικές οδηγίες.

Ο ασθενής, του οποίου το όνομα, το φύλο και άλλα στοιχεία δεν αποκαλύφθηκαν, είχε ακόμη το αρχικό του ήπαρ, λαμβάνοντας αυτό που ονομάζεται βοηθητικό μόσχευμα.

Η ελπίδα είναι ότι αυτού του είδους η μεταμόσχευση μπορεί να χρησιμεύσει ως «όργανο-γέφυρα» για την υποστήριξη του υπάρχοντος ήπατος των ασθενών που περιμένουν έναν ανθρώπινο δότη.

Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών, οι γιατροί παρακολουθούσαν τη ροή του αίματος του ήπατος, την παραγωγή χολής, την ανοσολογική απόκριση και άλλες βασικές λειτουργίες.

Το συκώτι του χοίρου «λειτούργησε πολύ καλά» και «απέκρινε ομαλά χολή», καθώς και παρήγαγε τη βασική πρωτεΐνη αλβουμίνη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο συν-συγγραφέας της μελέτης Lin Wang του νοσοκομείου Xi’an.

«Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα» που θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους με ηπατικά προβλήματα στο μέλλον, πρόσθεσε.

Άλλοι ερευνητές χαιρέτισαν επίσης το επίτευγμα, αλλά τόνισαν ότι αυτό το πρώιμο βήμα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν το όργανο του χοίρου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του ανθρώπινου ήπατος.

Οι μεταμοσχεύσεις συκωτιού έχουν αποδειχθεί δύσκολες επειδή επιτελούν πολλές διαφορετικές λειτουργίες – σε αντίθεση με την καρδιά, για παράδειγμα, η οποία απλώς αντλεί αίμα, δήλωσε ο Lin.

Τα συκώτια φιλτράρουν το αίμα του σώματος, διασπούν πράγματα όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και παράγουν χολή που απομακρύνει τα απόβλητα και διασπά τα λίπη.

Το συκώτι του χοίρου παρήγαγε πολύ μικρότερες ποσότητες χολής και αλβουμίνης από ό,τι θα μπορούσε να επιτύχει ένα ανθρώπινο συκώτι, δήλωσε ο Lin.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα – συμπεριλαμβανομένης της μελέτης του συκωτιού του χοίρου για περισσότερες από 10 ημέρες, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, οι γιατροί σχεδιάζουν να δοκιμάσουν το γονιδιακά τροποποιημένο συκώτι χοίρου σε έναν ζωντανό άνθρωπο.

