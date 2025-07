Το Manus είναι το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίασε η εταιρεία Butterfly Effect, με έδρα τη Γουχάν της Κίνας.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη chatbot, αλλά για έναν από τους πρώτους πραγματικά αυτόνομους «agent AI». Διαθέτει την ικανότητα να πραγματοποιεί έρευνες, να παίρνει αποφάσεις και να εκτελεί σχέδια, σχεδόν χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Το Manus παρουσιάζεται ως ο «πρώτος πλήρως αυτόνομος γενικός πράκτορας AI στον κόσμο», ικανός να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση.

Το Manus δεν είναι απλώς ένα ακόμα chatbot, αλλά ένα σύστημα που συνδυάζει σκέψη, σχεδιασμό και εκτέλεση, προσφέροντας πρακτικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

Σε αντίθεση με παραδοσιακά μοντέλα AI όπως το ChatGPT ή το Grok, που βασίζονται σε συνεχή ανθρώπινη αλληλεπίδραση, το Manus λειτουργεί ανεξάρτητα στο cloud. Οι χρήστες μπορούν να του αναθέσουν μια εργασία – όπως η δημιουργία ενός ιστότοπου, η ανάλυση μετοχών ή ο σχεδιασμός ενός ταξιδιωτικού δρομολογίου – και να αποσυνδεθούν, ενώ το σύστημα συνεχίζει να εργάζεται.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το Manus ξεχωρίζει για την ικανότητά του να πλοηγείται στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιεί εργαλεία και να εμφανίζει τη ροή εργασίας του ζωντανά. Αυτή η αυτονομία το καθιστά ιδανικό για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις χωρίς συνεχή εποπτεία.

Το Manus βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική πολλαπλών πρακτόρων, όπου εξειδικευμένοι υπο-πράκτορες συνεργάζονται για να επιλύσουν σύνθετες εργασίες (όπως το Claude 3.5 Sonnet της Anthropic και οι τελειοποιημένες εκδόσεις του ανοιχτού κώδικα Qwen) της Alibaba, αναφέρει το Technologyreview

Παρ ’όλη τη διαφημιστική εκστρατεία, πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν. Επί του παρόντος, κάτω από το 1% των χρηστών στη λίστα αναμονής έχουν λάβει έναν κωδικό πρόσκλησης.

Αν και αυτή η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει συναρπαστικές δυνατότητες, ταυτόχρονα εγείρει σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Είτε ανυπομονείτε να δοκιμάσετε την τελευταία λέξη της τεχνητής νοημοσύνης, είτε προτιμάτε να κρατήσετε αποστάσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς το Manus μπορεί να επηρεάσει την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI, ακόμη και χωρίς την άμεση αλληλεπίδρασή σας με αυτά. Αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο – πολλές εταιρείες το έχουν ήδη εφαρμόσει, συχνά χωρίς τη σαφή συναίνεση των χρηστών. Έχουν καταγραφεί μαζικές αγωγές κατά εταιρειών τεχνολογίας για τη μη εξουσιοδοτημένη συλλογή προσωπικών δεδομένων, ακόμα και ανήλικων χρηστών.

Πέρα από τη χρήση, πολλές εταιρείες διαμοιράζουν ή πωλούν δεδομένα σε τρίτους, μεταξύ άλλων και για την εκπαίδευση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η X, που χρησιμοποιεί δεδομένα χρηστών για να εκπαιδεύσει το μοντέλο Grok και ταυτόχρονα τα διαμοιράζει με άλλες εταιρείες για παρόμοιους σκοπούς. Επομένως, ακόμα και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε συστήματα όπως το Manus AI, είναι πολύ πιθανό τα προσωπικά σας δεδομένα να έχουν ήδη βρεθεί σε χέρια που δεν επιλέξατε

I think China's second DeepSeek moment is here.



This AI agent called 'Manus' is going crazy viral in China right now.



Probably only a matter of time until it hits the US.



It's like Deep Research + Operator + Claude Computer combined, and it's REALLY good. pic.twitter.com/nnPvDNKaYB