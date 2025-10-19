Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Εκτός από κάβουρες, πένσες, αποφρακτικά και άλλα απαραίτητα εργαλεία δουλειάς, οι υδραυλικοί παγκοσμίως έχουν την τάση να φέρνουν πλέον μαζί τους και το τάμπλετ τους, με την τελευταία έκδοση του ChatGPT.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά όσους εργάζονται σε τεχνικά επαγγέλματα να εκδίδουν αυτόματα αποδείξεις, πλάνα εργασίας ακόμα και να διαχειρίζονται σύνθετα υδραυλικά θέματα.

Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τραβήξουν φωτογραφία με έναν χαλασμένο θερμοσίφωνα, για παράδειγμα, ή να γράψουν μια γρήγορη παρατήρηση για κάποιο πρόβλημα ώστε το ChatGPT να “ξεστομίσει” μια λίστα με προτάσεις.

Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνικά επαγγέλματα “αγκαλιάζουν” την Tεχνητή Nοημοσύνη ΑΙ όλο και περισσότερο, με σκοπό να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να περιορίσουν τα κόστη ακόμα και να αντικαταστήσουν τους ρόλους γραμματειακής υποστήριξης.

Σε όλο και περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ, όταν πελάτες αναζητούν τεχνικό, δεν εξυπηρετούνται από άνθρωπο ούτε στην εύρεση του τεχνικού ούτε στο κλείσιμο του ραντεβού.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ΑΙ αναλαμβάνει όλο αυτό το κομμάτι. Ακόμα κι όταν ο τεχνικός φτάσει στην πόρτα τους για το ραντεβού, χρησιμοποιεί ΑΙ για να βρει το πρόβλημα και να ανασύρει τεχνικές πληροφορίες μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η Tεχνητή Nοημοσύνη γίνεται όλο και πιο ελκυστική

Πρόσφατη έρευνα σε 400 τεχνίτες στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 70% έχει δοκιμάσει εργαλεία ΑΙ στη δουλειά ενώ το 40% τα χρησιμοποιεί ενεργά. Κατά κύριο λόγο, οι νέοι επαγγελματίες είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν περισσότερο ενώ οι παλαιότεροι εξοικειώνονται σιγά σιγά με τη νέα αυτή τεχνολογία.

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το αποτέλεσμα της χρήσης ΑΙ είναι διαφορετικό σε κάθε επάγγελμα. Για παράδειγμα, οι υδραυλικοί δήλωσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βοήθησε πιο πολύ στην εξέλιξη της επιχείρησής τους.

Οι καθαριστές ήταν εκείνοι που χρησιμοποίησαν περισσότερο ΑΙ ενώ οι ηλεκτρολόγοι είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης με την τεχνολογία.

“Οι επιχειρήσεις των τεχνικών επαγγελμάτων που χρησιμοποιούν ΑΙ γίνονται πιο παραγωγικές, μπορούν να αναλαμβάνουν περισσότερα έργα ή βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.”, δηλώνει η Λάουρα Ούλριχ, οικονομολόγος στην πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Indeed.

Πολλοί είναι εκείνοι που παραμένουν σκεπτικοί ή διστακτικοί ως προς τη χρήση ΑΙ στη δουλειά τους, βλέποντας πόσο επηρεάζει και τις δύο πλευρές μιας επιχείρησης, και στο τεχνικό και στο διοικητικό κομμάτι.

(με πληροφορίες από CNN, Οικονομικός Ταχυδρόμος)

