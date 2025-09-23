Παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V από τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)– παράδοση με την οποία συμπληρώνεται το 50% του κομβικής σημασίας προγράμματος αναβάθμισης ελληνικών F-16.

«Η σημερινή παράδοση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ελλάδας στις συμμαχικές επιχειρήσεις και τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την Πολεμική Αεροπορία με αξιόμαχες δυνατότητες», δήλωσε ο Μάικ Σουμέικερ, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin. «Το F-16V ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

«Με την παράδοση του 42ου F-16V, το πρόγραμμα διανύει το μέσον της διαδρομής», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ. «Η εγχώρια προστιθέμενη αξία μένει στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε ασφάλεια για το Αιγαίο, σε συνεργασία με την ΠΑ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Lockheed Martin. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική».

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά 84 αεροσκάφη (δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Lockheed Martin έχει ήδη προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα από πολυετείς βιομηχανικές συνεργασίες.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει και συζητά την αναβάθμιση επιπλέον 38 F-16 (της έκδοσης Block 50) στην έκδοση F-16V, ωστόσο έχουν υπάρξει αναφορές πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να μη γίνει αυτό, χάριν της προμήθειας επιπλέον μαχητικών 5ης γενεάς F-35- ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για εξέταση ακόμα πιο εξελιγμένων επιλογών, όπως για προγράμματα που έχουν να κάνουν με drones– «παραστάτες» (loyal wingman) επανδρωμένων αεροσκαφών.