Γνωρίζουμε πως το φιλί αποτελεί εδώ και αιώνες μία από τις πιο ισχυρές μορφές «οικουμενικής γλώσσας» ανάμεσα στους ανθρώπους. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, διαισθητικά αντιλαμβανόμαστε ότι την αγάπη ή την ερωτική έλξη προς ένα άλλο άτομο μπορούμε να την εκφράσουμε μέσα από το φιλί στο στόμα.

Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο περιοδικό Evolution and Human Behavior, υποδεικνύει ότι το φιλί αποτελεί ένα αρχαίο χαρακτηριστικό στους μεγάλους πιθήκους, το οποίο εξελίχθηκε σε έναν κοινό πρόγονο της ομάδας αυτής πριν από περίπου 21,5 έως 16,9 εκατομμύρια χρόνια.

Τα πρώτα καταγεγραμμένα φιλιά μεταξύ ανθρώπων χρονολογούνται πριν από 4.500 χρόνια στη Μεσοποταμία και την Αρχαία Αίγυπτο, αλλά η Ματίλντα Μπριντλ, επικεφαλής της έρευνας και εξελικτική βιολόγος στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε ότι το φιλί αποτελεί ένα «εξελικτικό αίνιγμα», όπως δήλωσε στο CNN.

«Το φιλί είναι ένα από αυτά τα φαινόμενα που μας ενδιέφερε πραγματικά να κατανοήσουμε», συνέχισε η Μπριντλ, η οποία μελετά τη σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα στα ζώα. «Για την ακρίβεια, είναι διαδεδομένο στα ζώα κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και ως εξελεγκτικό χαρακτηριστικό, ενώ παράλληλα, ενέχει υψηλούς κινδύνους, όπως η μετάδοση ασθενειών, χωρίς να προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα για την αναπαραγωγή ή την επιβίωση», πρόσθεσε.

Το φιλί και το ταξίδι του από την προϊστορική εποχή

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, οι ερευνητές συγκέντρωσαν πληροφορίες από την υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τα πρωτεύοντα ζώα στα οποία περιλαμβάνονται οι χιμπατζήδες, οι μπονόμπο, οι ουραγκοτάγκοι και ένα είδος γορίλα.

Στη συνέχεια, η ομάδα προχώρησε σε μια φυλογενετική ανάλυση, η οποία επιτρέπει στους επιστήμονες να εξάγουν συγκεκριμένα συμπεράσματα για χαρακτηριστικά ζώων που βρίσκονται ύπο εξαφάνιση, βάσει δεδομένων συμπεριφοράς από σύγχρονα είδη. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανακατασκευή ενός δέντρου ή χάρτη που δείχνει πώς σχετίζονται τα διάφορα είδη πρωτευόντων βάσει γενετικών πληροφοριών.

Η ομάδα χρησιμοποίησε στατιστική μοντελοποίηση προκειμένου να προσομοιώσει διαφορετικά εξελικτικά σενάρια κατά μήκος των κλαδιών του δέντρου, ώστε να εκτιμηθεί η πιθανότητα εάν οι πρόγονοι των πιθήκων φιλιούνταν. Για παράδειγμα, οι χιμπατζήδες, οι μπονόμπο και οι άνθρωποι φιλιούνται, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα το ίδιο να συνέβαινε και με τον τελευταίο κοινό πρόγονο αυτών των δύο ειδών. Έτσι, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα, το μοντέλο εκτελέστηκε δέκα εκατομμύρια φορές.

Με άλλα λόγια, εξαφανισμένοι συγγενείς του ανθρώπου, όπως οι Νεάντερταλ, πιθανότατα επίσης αντάλλασσαν φιλιά. Ωστόσο, το μοντέλο δεν αποκαλύπτει τον λόγο ή τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η πρακτική του φιλιού, σύμφωνα με τους ειδικούς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το φιλί διέθετε πολλαπλές χρήσεις, όπως η αξιολόγηση πιθανών συντρόφων, η ενίσχυση δεσμών, η μείωση κοινωνικής έντασης και η μάσηση τροφής πριν δοθεί στα νεογνά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τα φιλιά σε ζώα εκτός των πιθήκων, είναι περιορισμένα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να έχει αναπτυχθεί αυτό το χαρακτηριστικό με την πάροδο του χρόνου.

Με πληροφορίες από CNN.com, BBC