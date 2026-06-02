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Σμήνη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας που κινούνται και επιτίθενται ομαδικά, λειτουργώντας ως «αγέλες»: Μέχρι λίγα χρόνια πριν μπορεί να φάνταζε επιστημονική φαντασία, ωστόσο πλέον περνούν στη σφαίρα του σύγχρονου πολέμου, όπως προκύπτει από τις εξελίξεις στον χώρο.

Το LUCAS των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που άρχισε ως η αμερικανική εκδοχή του ιρανικού Shahed, θα εξοπλιστεί με το λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας Hivemind της Shield AI. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του War Zone, η εταιρεία επελέγη από το OUSW R&E (Office of the Under Secretary of War for Research and Engineering) στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενσωμάτωσης δυνατοτήτων σμήνωσης (swarming) και αυτόνομης ομαδικής λειτουργίας στο LUCAS. Γενικότερα μιλώντας, το πρόγραμμα LUCAS έχει ως στόχο την παραγωγή μαζικής ισχύος πυρός σε χαμηλό κόστος- φθηνά drones που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κορεσμού κατά της εχθρικής αεράμυνας. Το κάθε LUCAS κοστίζει περίπου 35.000 δολάρια- είναι δηλαδή πολύ φθηνότερο από πυραύλους αντίστοιχης εμβέλειας (αν και οι πύραυλοι έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις).

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Responding to a question from TWZ’s @haltman at a press conference at CENTCOM HQ in Tampa, the Admiral leading the war against Iran praised the LUCAS kamikaze drone: pic.twitter.com/H3Lu8jWaTu — TWZ (@thewarzonewire) March 7, 2026

To LUCAS έκανε το ντεμπούτο του σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά την επιχείρηση Epic Fury κατά του Ιράν, όταν εξαπολύθηκε σε μεγάλους αριθμούς εναντίον ιρανικών στόχων. Οι εντυπώσεις που προκάλεσε ήταν ιδιαίτερα θετικές, με στρατιωτικούς να σχολιάζουν πως βοήθησε σημαντικά στην εξοικονόμηση πολύ πιο δαπανηρών όπλων. Το Hivemind προορίζεται να λειτουργεί ως «πιλότος» Τεχνητής Νοημοσύνης για το αεροσκάφος, επιτρέποντας σε σμήνη να λειτουργούν ομαδικά, συντονίζοντας τις κινήσεις τους και προσαρμοζόμενα στις μεταβολές στο περιβάλλον τους σε πραγματικό χρόνο. Αποκορύφωμα του εγχειρήματος θα είναι μια επίδειξη με έναν χειριστή να κατευθύνει ένα ολόκληρο σμήνος (ελέγχοντας το drone- «αρχηγό», με τα άλλα να ακολουθούν).

Σύμφωνα με τον Μπράντον Τσενγκ, στέλεχος της Shield AI, μεγάλο μέρος της δουλειάς όσον αφορά στην ενσωμάτωση του «πιλότου» ΑΙ στα drones έχει γίνει ήδη, χάρη στην εμπειρία της εταιρείας από την Ουκρανία: «Τους τελευταίους μήνες στέλνουμε εκατοντάδες “πιλότους” ΑΙ στην Ουκρανία για drones αυτοκτονίας. Αυτά τα drones έχουν αυξήσει την πιθανότητα ενός kill, έχουν μειώσει τον χρόνο του “kill chain”, έχουν μειώσει το κόστος/ αποτέλεσμα- αντί ένα στα δέκα drones να χτυπά τον στόχο του, τώρα βλέπουμε δέκα στα δέκα» σχολίασε σχετικά- επιβεβαιώνοντας πως συστήματα ΑΙ χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος μη επανδρωμένων πλατφορμών στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών είναι drones αυτοκτονίας με εμβέλεια 100 χλμ και κόστος 8.000 δολαρίων ανά μονάδα, εκ των οποίων τα 1.000 είναι για τον «πιλότο» ΑΙ.

Άλλη μια περίπτωση όπου η συγκεκριμένη φιλοσοφία γίνεται πραγματικότητα είναι το BlitzBox της DZYNE Technologies: Στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα εκτόξευσης φθηνών drones μέσα σε κοντέινερ. Η μεγαλύτερη έκδοση του συστήματος μπορεί να εξαπολύσει κύμα μέχρι και 100 drones. Η εμβέλειά τους κυμαίνεται από 80 μέχρι 150 χλμ (ανάλογα με τη μπαταρία) και το μέγιστο φορτίο είναι λίγο παραπάνω από δύο κιλά. Ο κύριος τρόπος καθοδήγησης είναι μέσω δορυφορικής πλοήγησης, με προκαθορισμένες συντεταγμένες της περιοχής- στόχου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οπτικής πλοήγησης, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αυτόνομης στόχευσης. Η DZYNE υπογραμμίζει πως το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται και μέσω τηλεχειρισμού, ώστε να υπάρχει άνθρωπος χειριστής καθ’όλη τη διάρκεια της αποστολής.