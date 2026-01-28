Αυτό που κάποτε ακουγόταν σαν αστείο βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, πλέον αποτελεί πραγματικότητα. Ένας εφευρέτης του YouTube κατασκεύασε με επιτυχία μια ομπρέλα που λειτουργεί με drone, η οποία μπορεί να αιωρείται πάνω από ένα άτομο και να το ακολουθεί αυτόματα όπου πάει όταν βρέχει.

Το έργο, που ονομάζεται Flying Umbrella 2.0, είναι το αποτέλεσμα σχεδόν ενός έτους εργασίας και αμέτρητων τεχνικών εμποδίων.

Advertisement

Advertisement

Ο νεαρός Καναδός αποκάλυψε την πρώτη έκδοση της συσκευής πριν από δύο χρόνια, και τότε ήταν χειροκίνητα ελεγχόμενη.

Στη σημερινή έκδοση η ομπρέλα διαθέτει αυτόματο πιλότο—το drone παρακολουθεί τον ιδιοκτήτη του και προσπαθεί να παραμείνει από πάνω του.

Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα: το ρομπότ δεν μπορεί πάντα να συμβαδίζει με τον ιδιοκτήτη του και υστερεί ακόμη αισθητά, στις αντιδράσεις του, οπότε θα παραμείνετε (σχεδόν) στεγνός στη βροχή.

Αλλά ο προγραμματιστής δεν τα παρατάει, και ήδη εργάζεται πάνω σε τρόπους για να μειώσει την καθυστέρηση στις αντιδράσεις και να κάνει το σύστημα πιο γρήγορο.

Hands-free rain protection has officially landed! Meet the autonomous flying umbrella that follows you wherever you go. The quirky future of keeping dry at #FOSFutureLab! 🌧️🚁 #FOSTech #Randox #FOS https://t.co/Ft7rQubHGi pic.twitter.com/uycq0JZFjm — Goodwood Road & Racing (@GoodwoodRRC) January 28, 2026