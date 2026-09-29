Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα τηλεοπτικό πλάνο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να κάνει διάσημη στις ΗΠΑ την 18χρονη φοιτήτρια Πέιτον Μπλόμκβιστ.

Η νεαρή βρέθηκε στις κερκίδες για να παρακολουθήσει τον αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των Florida Gators και των Ole Miss Rebels και πανηγύριζε για την ομάδα της Φλόριντα. Η κάμερα του ESPN την εντόπισε ανάμεσα στους θεατές και το στιγμιότυπο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα social media.

Advertisement

Advertisement

Η ίδια φρόντισε μάλιστα να αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο καρέ, συνοδεύοντάς το με τη φράση «work the cut», η οποία έγινε το χαρακτηριστικό σύνθημα της viral στιγμής.

Η συγκεκριμένη έκφραση χρησιμοποιείται στο μποξ και, σύμφωνα με τη New York Post, αποτέλεσε φέτος σύνθημα του προπονητή των Florida Gators. Στην πυγμαχία, οι προπονητές χρησιμοποιούν τη φράση όταν ζητούν από τους αθλητές τους να συνεχίσουν να χτυπούν το σημείο όπου έχουν ήδη προκαλέσει τραυματισμό στον αντίπαλο.

Η Μπλόμκβιστ είναι φοιτήτρια στο τμήμα Επιστήμης της Διατροφής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και μέλος της αδελφότητας Zeta Tau Alpha. Στο παρελθόν είχε διακριθεί και ως μία από τις καλύτερες μαθήτριες του λυκείου της στο Λέικ Μέρι, βόρεια του Ορλάντο.

Το τηλεοπτικό πλάνο, πάντως, άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες την παρουσία της στα social media. Οι ακόλουθοί της στο Instagram ξεπέρασαν τους 37.000, ενώ στο TikTok έφτασαν περισσότερους από 32.000, καθώς το στιγμιότυπο από τις κερκίδες άρχισε να αναπαράγεται μαζικά στο διαδίκτυο.

Έτσι, ένα απλό πλάνο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε μια απρόσμενη viral στιγμή για την 18χρονη φοιτήτρια.