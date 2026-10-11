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Μεγάλη ανταπόκριση από τους φίλους της ΑΕΚ είχε η παρουσία του Χρήστου Αρδίζογλου στην εκδήλωση «Meet and Greet the Legends». Πλήθος οπαδών της «Ένωσης» περίμενε υπομονετικά για να συναντήσει τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, να βγάλει φωτογραφίες μαζί του και να εξασφαλίσει ένα αυτόγραφό του.

Η δράση φιλοξενήθηκε στον εξωτερικό χώρο της Allwyn Arena, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League, παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες του Νίκολιτς επικράτησαν εύκολα με 3-0.

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Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της, βίντεο από τη συνάντηση, αποτυπώνοντας το θερμό κλίμα και την ενθουσιώδη υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στον Χρήστο Αρδίζογλου.

Ποιος είναι ο Χρήστος Αρδίζογλου

Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ιστορίας της ΑΕΚ, με μεγάλη καριέρα στην ομάδα από το 1974 έως το 1985 και με συμμετοχή σε κορυφαία αγωνιστικά επιτεύγματα, όπως το Νταμπλ του 1978, το Πρωτάθλημα του 1979 και το Κύπελλο Ελλάδας του 1983.

Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία μέτρησε 43 συμμετοχές και δύο τέρματα, ενώ συμμετείχε και στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1980 στην Ιταλία.

Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του με την ΑΕΚ κατέχει η ευρωπαϊκή διαδρομή της σεζόν 1976-77, όταν η ομάδα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA αντιμετωπίζοντας την Γιουβέντους.