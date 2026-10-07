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Η AEK θα υποδεχθεί τη «Βασίλισσα» Ρεάλ την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με την Allwyn Arena να αναμένεται κατάμεστη.

Ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού η Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι εκεί. Η ατμόσφαιρα αναμένεται εντυπωσιακή, απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Για την ΑΕΚ πρόκειται για ένα παιχνίδι τεράστιου κύρους και για μία βραδιά που αναμένεται να γράψει τη δική της ιστορία. Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν στο πλευρό τους μία γεμάτη έδρα, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να δημιουργήσει το γνώριμο σκηνικό της Φιλαδέλφειας.