Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Κάθε φίλαθλος έχει το δικαίωμα να αγοράσει έως δύο εισιτήρια για την αναμέτρηση που αποτελεί το εκατοστό παιχνίδι στο νέο γήπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις ΑΜΕΑ και Sensory Room πρέπει να επικοινωνήσουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το τμήμα εισιτηρίων της ομάδας.

Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εισιτήρια.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων οφείλουν να επιδεικνύουν έγγραφα ταυτοποίησης και να τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας για την αποφυγή αυστηρών κυρώσεων και προστίμων.

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Ξεκίνησε από τις 16:00 η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων της ΑΕΚ για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League.

Ήδη ο κόσμος της ΑΕΚ έχει κάνει μαζική είσοδο και έχει… ρίξει το σύστημα καθώς όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό όλοι ψάχνουν ένα μαγικό χαρτάκι για το παιχνίδι με τη Βασίλισσα της Ευρώπης σε ένα παιχνίδι που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορικό καθώς είναι το 100ό του Δικεφάλου στο νέο του γήπεδο.

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Επισημαίνεται ότι κάθε χρήστης θα μπορεί να αγοράσει ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

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Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Όσα εισιτήρια έχουν απομείνει βγήκαν στην κυκλοφορία με την ΠΑΕ να τονίζει ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να αγοράσουν στο κάτωθι λινκ, ακολουθώντας τα βήματα:

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