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Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα Ατρόμητος – ΑΕΚ που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο (10/10) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Τετάρτη την Σαχτάρ για το Champions League, ενώ μία εβδομάδα αργότερα αγωνίζονται εκ νέου στην Αγγλία για το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι.

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Η ανακοίνωση της Super League:

«Αναβολή αγώνα Ατρόμητος Αθ.-ΑΕΚ (7η αγων.). Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».