Η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει σημαντική νίκη με 1-0 επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ορμπελίν Πινέδα στο 74ο λεπτό. Παρά το γεγονός ότι οι κιτρινόμαυροι έχασαν πολλές ευκαιρίες και είδαν δύο γκολ τους να ακυρώνονται, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τρεις πολύτιμους βαθμούς, φτάνοντας στους 22 μετά από δέκα αγωνιστικές στη Super League.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, δημιουργώντας φάσεις ήδη από τα πρώτα λεπτά. Στο 8ο λεπτό, ο Ανδρούτσος σταμάτησε το σουτ του Κοϊτά, ενώ τρία λεπτά αργότερα δεν κατάφερε να σκοράρει σε γύρισμα του Σενγκέλια. Στο 12΄, ο Ζοάο Μάριο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από σέντρα του Γκατσίνοβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, απόφαση που επιβεβαίωσε και το VAR. Ο Κοϊτά δοκίμασε ξανά το πόδι του στο 28΄, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ άστοχη ήταν και η προσπάθεια του Φούντα ένα λεπτό αργότερα. Το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου κύλησε χωρίς γκολ, με τον γκολκίπερ Λίλο να μπλοκάρει σημαντικά σουτ του Μουκουντί και του Γκατσίνοβιτς.

Advertisement

Advertisement

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και άσκησε συνεχή πίεση. Στο 51΄ ο Λίλο απέκρουσε το σουτ του Γκατσίνοβιτς, ενώ στο 54΄ η κεφαλιά του Μουκουντί πέρασε άουτ. Στο 57΄ η ΑΕΚ έχασε τετ α τετ με τον Κοϊτά, ενώ ένα λεπτό αργότερα ακυρώθηκε γκολ του Γιόβιτς λόγω επιθετικού φάουλ του Μουκουντί. Τελικά, στο 74΄ ο Πινέδα βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με άψογο πλασέ, λύνοντας τον «γόρδιο δεσμό» για την ομάδα του.

Στα τελευταία λεπτά, ο Λίλο συνέχισε να εντυπωσιάζει με επεμβάσεις, σταματώντας το σουτ του Μάνταλου στο 87΄, ενώ ο Πιερό σπατάλησε ευκαιρία στο 90΄.

Σύνθεση ΟΦΗ: Λίλο, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα, Σενγκέλια, Φούντας, Θεοδοσουλάκης.

Σύνθεση ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.