Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο του 2026. Ο τελικός κρίθηκε στην παράταση, με τους «ερυθρόλευκους» να υπερτερούν σε ποιότητα και εμπειρία, ξεπερνώντας την αντίσταση του μαχητικού ΟΦΗ. Σκόρερ για την ομάδα του Πειραιά ήταν οι Ταρέμι, Καλογερόπουλος και Γιαζίτζι.

Ο αγώνας ξεκίνησε με έντονο ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να απειλεί πρώτος στο 13ο λεπτό με μακρινό σουτ του Μπιανκόν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 22’ ο Ταρέμι έστρωσε στον Τσικίνιο, αλλά το σουτ του Πορτογάλου απέκρουσε ο Χριστογεώργος. Ο ΟΦΗ απάντησε με υποδειγματική αντεπίθεση, όμως ο Σαλσέδο σταμάτησε πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Στο πρώτο μέρος, οι Πειραιώτες πίεσαν συνεχώς, με τον Μουζακίτη και τον Μπιανκόν να δοκιμάζουν φάσεις, αλλά το 0-0 παρέμεινε μέχρι τη λήξη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει, με τον Ποντένσε και τον Ζέλσον να δημιουργούν επικίνδυνες φάσεις, ενώ ο ΟΦΗ απείλησε με τον Φούντα στο 86’. Στις καθυστερήσεις, ο Μαρτίνς βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο πρώτο μέρος της παράτασης, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 95’ με πέναλτι του Ταρέμι, μετά από χέρι του Κωστούλα στον Καλογερόπουλο. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Ισέκα να σουτάρει, αλλά ο Τζολάκης κράτησε το 1-0. Στο 107’, ο Καλογερόπουλος σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, δίνοντας προβάδισμα 2-0 στον Ολυμπιακό. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Γιαζίτζι στο 113’, με ατομική ενέργεια και δυνατό διαγώνιο σουτ, σφραγίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ομάδα του Πειραιά απέδειξε την υπεροχή της σε έναν αγώνα όπου η υπομονή και η εμπειρία ήταν καθοριστικές. Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός ανοίγει ιδανικά τη νέα χρονιά, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του και ενισχύοντας το κλίμα ενόψει των υποχρεώσεων της σεζόν. Ο τελικός έδειξε επίσης τη μαχητικότητα του ΟΦΗ, που αν και ηττήθηκε, παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο και δημιούργησε σημαντικές στιγμές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την παράταση.