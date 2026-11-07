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Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο που διεξάγεται στην Κίνα.

Η 21χρονη Ελληνίδα γυμνάστρια πραγματοποίησε εξαιρετική προσπάθεια στον τελικό του αγωνίσματος και συγκέντρωσε 26.600 βαθμούς, επίδοση που της χάρισε την πρώτη θέση ανάμεσα στις οκτώ φιναλίστ.

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Με βαθμό δυσκολίας 8.100 στις ασκήσεις της, βαθμολογήθηκε με 18.200 για την εκτέλεση και με συνολική συγκομιδή 26.300 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κι έγινε πρωταθλήτρια κόσμου.

Η Ρωσίδα,΄Αρίνα Καλιάντρα με 25.900 (9.400-16.900) πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Γαλλίδα, Μαρίν Μαελέ με 24.700 (6.600-18.100) το χάλκινο αντίστοιχα.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και η 18χρονη Μαρία Αριστείδου, κατακτώντας την 6η θέση με 24.400 (βαθμός δυσκολίας 6.500, εκτέλεση 17.900).

Η νέα επιτυχία της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την Ελληνίδα αθλήτρια. Το 2024 είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, ενώ το 2025 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα World Games της Τσενγκντού, στην Κίνα.