Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού προπονητή.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν μέσω των social media φωτογραφίες από την συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ισπανό τεχνικό λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Ήδη, κατά τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ, γεγονός που επαληθεύτηκε σήμερα (22/12), καθώς αυτή ήταν η τρίτη ανανέωση στο συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Βάσκος τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2024 και έκανε ντεμπούτο στον αγώνα με την Φερεντσβάρος για τους «32» του Conference League, που κατέκτησαν τον Μάιο εκείνης της σεζόν οι «ερυθρόλευκοι».

Νωρίτερα, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού προετοίμασαν τους φιλάθλους της ομάδας για την ανανέωση με τον Μεντιλίμπαρ, λέγοντας τα εξής:

Ελ Καμπί: «Είναι πατέρας, φίλος για εμάς. Και μας δίνει τόση πολλή δύναμη να κερδίζουμε τα παιχνίδια».

Τσικίνιο: «Είναι ο αρχηγός μας, μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι κάθε ημέρα».

Ρέτσος: «Υπόδειγμα ανθρώπου».

Τζολάκης: «Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού».

Μουζακίτης: «Ο άνθρωπος που σε βοηθάει να βγάζεις το 100% του εαυτού σου». Ροντινέι: «Είναι σπουδαίος άνθρωπος».

⏳❓🤔 Can you guess what's coming next? pic.twitter.com/7edaiX7laY — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025