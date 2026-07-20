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Ο Κιλιάν Εμπαπέ απασχολεί ξανά τα μέσα ενημέρωσης, αυτή τη φορά όχι για τις επιδόσεις του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά για μια ανάρτηση στο Instagram που φέρεται να εμφανίστηκε για ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν διαγραφεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων, ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε προσωρινά ένα story στο οποίο εμφανιζόταν η γνωστή Ισπανίδα ηθοποιός Έστερ Εξπόσιτο να ποζάρει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας με το νούμερο 10 και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

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Παρότι η δημοσίευση αφαιρέθηκε σχεδόν αμέσως, αρκετοί χρήστες πρόλαβαν να καταγράψουν στιγμιότυπα της οθόνης, τα οποία διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας πλήθος σχολίων και εικασιών.

Την ύπαρξη του συγκεκριμένου story έκανε γνωστή ο Ισπανός content creator Χάβι Ογιός, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάρτηση δημοσιεύτηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και παρέμεινε ορατή μόνο για λίγα δευτερόλεπτα πριν διαγραφεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ήττα της Γαλλίας από την Αγγλία στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, γεγονός που συνέβαλε ώστε η συγκεκριμένη ανάρτηση να συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το story δημοσιεύτηκε κατά λάθος ή αν προοριζόταν για τη λίστα των «Καλύτερων Φίλων» του λογαριασμού του Εμπαπέ και εμφανίστηκε δημόσια εξαιτίας λάθους.

Ούτε ο ίδιος ο Κιλιάν Εμπαπέ ούτε η Έστερ Εξπόσιτο έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό, ενώ δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για τις φήμες που συνδέουν τους δύο σε προσωπικό επίπεδο.