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Ο ποδοσφαιριστής πέτυχε γκολ στον ιστορικό αγώνα του 1930 απέναντι στον Ολυμπιακό και υπηρέτησε τον σύλλογο για πολλές δεκαετίες.

Ο Κλεάνθης Βικελίδης αναδείχθηκε σε σύμβολο του Άρη, κερδίζοντας το προσωνύμιο Μακεδονικό τανκ για τη δύναμη και την αγωνιστική του προσφορά.

Ο παίκτης κατέκτησε πρωταθλήματα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και το όνομά του κοσμεί σήμερα το γήπεδο του συλλόγου.

Και οι δύο αθλητές άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αποτελώντας διαχρονικά πρότυπα για τους φιλάθλους των ομάδων τους.

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Πριν από τις μεγάλες τηλεοπτικές μεταδόσεις, τα ακριβά συμβόλαια και τα σύγχρονα γήπεδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ήδη τους δικούς του ήρωες. Δύο από αυτούς ήταν ο Αντώνης Μηγιάκης του Παναθηναϊκού και ο Κλεάνθης Βικελίδης του Άρη. Διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές πόλεις, αλλά κοινό αποτύπωμα: η αγάπη για τη φανέλα, οι επιτυχίες και η θέση τους στη μνήμη των φιλάθλων. Η 23η Οκτωβρίου, ημέρα γέννησης του Μηγιάκη το 1911, προσφέρει την αφορμή για ένα διπλό ιστορικό αφιέρωμα.

Αντώνης Μηγιάκης – Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και το αξέχαστο 8-2

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Γεννημένος στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 1911, ο Αντώνης Μηγιάκης συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό από τα νεανικά του χρόνια. Σύμφωνα με το ιστορικό αφιέρωμα του συλλόγου, ο Δημοσθένης Μπόγδανος τον έφερε κοντά στο «τριφύλλι» το 1926 και λίγο αργότερα ο νεαρός ποδοσφαιριστής άρχισε να ξεχωρίζει στην επίθεση. Το επίσημο ντεμπούτο του καταγράφεται στις 28 Δεκεμβρίου 1928, σε αγώνα με το Γουδί.

Το όνομά του έμεινε δεμένο με μία από τις πιο συζητημένες αναμετρήσεις στην ιστορία των ελληνικών ντέρμπι: τη νίκη του Παναθηναϊκού με 8-2 επί του Ολυμπιακού το 1930. Ο Μηγιάκης πέτυχε το έβδομο γκολ εκείνης της συνάντησης και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε σε μια μεγάλη βραδιά: για πολλά χρόνια υπηρέτησε τον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής και αργότερα ως προπονητής.

Με την Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε 17 φορές από το 1930 έως το 1938, σημειώνοντας τρία γκολ. Στην προπολεμική εποχή αυτές οι συμμετοχές τον έκαναν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς της χώρας. Αργότερα ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία της Εθνικής, μεταξύ άλλων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952. Πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1999, αφήνοντας πίσω του μια μακρά ποδοσφαιρική διαδρομή.

Κλεάνθης Βικελίδης – Το «Μακεδονικό τανκ» που έγινε σύμβολο του Άρη

Ο Κλεάνθης Βικελίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Σεπτεμβρίου 1915. Μεγάλωσε σε οικογένεια στενά συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τον Άρη. Τα αδέλφια του Κώστας και Νικηφόρος φόρεσαν επίσης τη φανέλα της ομάδας και αγωνίστηκαν στην Εθνική Ελλάδας. Ο Κλεάνθης εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς επιθετικούς της εποχής του, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Μακεδονικό τανκ» για τη δύναμη και την ορμητικότητά του.

Η πρώτη του παρουσία στην ανδρική ομάδα τοποθετείται στη σεζόν 1931-32, όταν ο Άρης κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ήταν επίσης πρωταγωνιστής στη μεταπολεμική πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου το 1946. Αγωνίστηκε ως το 1949, σε χρόνια δύσκολα για τη χώρα και τον αθλητισμό, όταν οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να συνδυάζουν την αγωνιστική τους δράση με τις ανατροπές της εποχής.

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Φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του εργάστηκε ως προπονητής, μεταξύ άλλων στον Άρη. Πέθανε στις 4 Νοεμβρίου 1988. Η αναγνώριση της προσφοράς του ξεπέρασε τις στατιστικές και τις νίκες: το γήπεδο του Άρη στη Χαριλάου φέρει το όνομά του, κρατώντας ζωντανή την παρουσία του στις επόμενες γενιές.

Δύο φανέλες, μία κοινή ποδοσφαιρική κληρονομιά

Ο Μηγιάκης και ο Βικελίδης έπαιξαν σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο διαμορφωνόταν ως μαζικό πάθος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο ένας έμεινε στην ιστορία με τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού σε ένα ντέρμπι αιωνίων, ο άλλος έγινε το πρόσωπο της μαχητικής παράδοσης του Άρη. Και οι δύο θυμίζουν ότι η ιστορία ενός συλλόγου δεν γράφεται μόνο με τίτλους, αλλά και με ανθρώπους που γίνονται σύμβολά του.

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