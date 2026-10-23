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Ο Αντρέ Ονάνα νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο στην Τραπεζούντα, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που είχε λίγο μετά το εντός έδρας ματς της Τραμπζονσπόρ με τη Λουντογκόρετς για το Conference League. Όπως έγινε γνωστό ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεπλάκη σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του ενώ αρκετά μέλη της οικογένειάς του να βρίσκονται μέσα στο όχημα.

Ο 30χρονος Ονάνα, ενεπλάκη σε καραμπόλα τριών αυτοκινήτων κοντά στην Τραπεζούντα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, με την πρώτη ενημέρωση για την κατάστασή του να είναι καθησυχαστική. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο του τερματοφύλακα ωθήθηκε πάνω στο προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United goalkeeper André Onana was taken to HOSPITAL following a serious car accident in Turkey!



The 30-year-old, currently on loan at Trabzonspor, was travelling with his family when his car was reportedly hit from behind at HIGH SPEED, causing it… pic.twitter.com/ZNaYP990Kp October 23, 2026

Ο Ανάνα αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες και να επιστρέψει κανονικά στα παιχνίδια του συλλόγου της Τραπεζούντας.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με το αυτοκίνητο του Καμερουνέζου να παρουσιάζει ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ το όχημα που τον χτύπησε από πίσω υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Terjadi kecelakaan di turki yang dikendarai oleh Andre Onana.



Kabarnya keluarga sama onananya selamat



doakan yang terbaik pren #mufc 🤲 pic.twitter.com/NlXfJnpyjN — United People (@ngengngeng911) October 23, 2026

Η πρώτη αντίδραση της Τραμπζονσπόρ για τον Ονάνα



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Η είδηση προκάλεσε άμεση ανησυχία, ωστόσο ο πρόεδρος της Τραμπζονσπόρ, Ερτουγρούλ Ντογάν, έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις για την κατάσταση του 30χρονου τερματοφύλακα.

«Ο Αντρέ Ονάνα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ίδιο και του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

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