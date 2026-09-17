Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, στο Golden Gala της Ρώμης, ο μόλις 20 ετών Αρμάντ Ντουπλάντις πέρασε τα 6,15 μ. και κατέρριψε την κορυφαία επίδοση ανοιχτού στίβου των 6,14 μ. που κρατούσε από το 1994 ο θρυλικός Σεργκέι Μπούμπκα.

Ήταν ουσιαστικά η επίσημη αλλαγή φρουράς στο επί κοντώ. Έξι χρόνια αργότερα, ο «Μόντο» δεν είναι απλώς ο καλύτερος επικοντιστής της εποχής του. Έχει μετατρέψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε προσωπική του υπόθεση, φτάνοντας τον Μάρτιο του 2026 στα 6,31 μέτρα.

Advertisement

Advertisement

Το παιδί που μεγάλωσε με ένα στρώμα επί κοντώ στην αυλή

Ο Αρμάντ Γκούσταβ «Μόντο» Ντουπλάντις γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1999 στο Λαφαγιέτ της Λουιζιάνα. Έχει αμερικανική και σουηδική υπηκοότητα, αλλά επέλεξε να αγωνίζεται με τα χρώματα της Σουηδίας, της πατρίδας της μητέρας του.

Το επί κοντώ ήταν σχεδόν οικογενειακή κληρονομιά. Ο πατέρας του, Γκρεγκ Ντουπλάντις, ήταν επικοντιστής επιπέδου 5,80 μ. και κατασκεύασε στην αυλή του σπιτιού τους διάδρομο και στρώμα για να προπονείται ο μικρός Μόντο. Η μητέρα του, Έλενα Χέντλουντ Ντουπλάντις, ήταν αθλήτρια επτάθλου και βόλεϊ και αργότερα έγινε personal trainer και ασχολήθηκε με τη διατροφή.

Ο Ντουπλάντις άρχισε να καταρρίπτει ηλικιακά ρεκόρ ήδη από τα επτά του χρόνια. Στα 13 πέρασε τα τέσσερα μέτρα και στα 15 είχε ήδη φτάσει τα πέντε. Για ένα διάστημα, μάλιστα, είχε σκεφθεί να εγκαταλείψει το επί κοντώ για το μπέιζμπολ. Τελικά επέλεξε τον στίβο και η ιστορία δικαίωσε την επιλογή του.

Ύψος, βάρος και το «σώμα» του επικοντιστή

Ο Ντουπλάντις αναφέρεται σήμερα περίπου στα 1,81 μ. και 68 κιλά, αν και σε παλαιότερα επίσημα αγωνιστικά προφίλ εμφανίζονται διαφορετικές μετρήσεις βάρους.

Advertisement

Το μεγάλο του όπλο δεν είναι η μυϊκή μάζα. Είναι ο εκρηκτικός συνδυασμός ταχύτητας, δύναμης, ελαστικότητας, τεχνικής και εξαιρετικού ελέγχου του σώματος. Η φιλοσοφία της οικογένειας Ντουπλάντις είναι ότι στο επί κοντώ δεν μπορεί κάποιος απλώς να γίνει δυνατότερος στο γυμναστήριο. Η αύξηση δύναμης και ταχύτητας πρέπει να εξελίσσεται ταυτόχρονα με την τεχνική και την επιλογή των κατάλληλων κονταριών.

Ενδεικτικό της ταχύτητάς του είναι ότι έχει επίσημη επίδοση 10,37 στα 100 μέτρα, ενώ ως νεότερος είχε φτάσει και τα 7,15 μ. στο μήκος.

Οι προπονητές είναι ο μπαμπάς και η μαμά

Advertisement

Πίσω από τον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου δεν βρίσκεται κάποια πολυπρόσωπη «βιομηχανία» προπονητών. Ο πυρήνας της ομάδας του παραμένει οικογενειακός.

Ο Γκρεγκ έχει κυρίως την ευθύνη του επί κοντώ και της τεχνικής, ενώ η Έλενα ασχολείται ιδιαίτερα με τη φυσική κατάσταση, την ενδυνάμωση και συνολικά την προετοιμασία του σώματος. Ο ίδιος ο Ντουπλάντις συμμετέχει ενεργά στις τεχνικές αποφάσεις. Ο πατέρας του έχει περιγράψει τη σχέση τους περισσότερο ως συνεργασία και καθοδήγηση παρά ως την κλασική σχέση αυστηρού προπονητή και αθλητή.

Δεν υπάρχει αξιόπιστα δημοσιευμένο σταθερό πρόγραμμα του τύπου «προπονείται Χ ώρες καθημερινά» που να ισχύει όλο τον χρόνο. Η προπόνησή του μεταβάλλεται ανάλογα με την περίοδο και περιλαμβάνει σπριντ, τεχνική επί κοντώ, δύναμη, κινητικότητα και αποκατάσταση. Η μητέρα του έχει εξηγήσει ότι αποφεύγουν συνειδητά την υπερβολική προπονητική επιβάρυνση και προσαρμόζουν το πρόγραμμα στον ίδιο τον αθλητή.

Advertisement

Τι τρώει ο Μόντο

Και εδώ χρειάζεται προσοχή στους διάφορους «μύθους» του Διαδικτύου. Δεν υπάρχει δημοσιευμένο, αξιόπιστο καθημερινό μενού του Ντουπλάντις με συγκεκριμένα γραμμάρια τροφών ή θερμίδες.

Γνωρίζουμε όμως ότι η μητέρα του έχει επαγγελματική σχέση με τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή και από μικρός μεγάλωσε σε περιβάλλον όπου η διατροφή αποτελούσε τμήμα της αθλητικής προετοιμασίας.

Advertisement

Για έναν αθλητή με τα χαρακτηριστικά του Ντουπλάντις το ζητούμενο δεν είναι η αύξηση του σωματικού όγκου, αλλά η διατήρηση εξαιρετικής αναλογίας δύναμης προς βάρος. Γι’ αυτό και η προπονητική φιλοσοφία της μητέρας του απέχει από την παλαιότερη λογική του «βάλε κιλά και μυς με κάθε κόστος».

Advertisement

Από τα 6,17 στα 6,31 – το χρονικό μιας απίστευτης πορείας

Τον Φεβρουάριο του 2020 πέρασε τα 6,17 μ. στο Τορούν και μία εβδομάδα αργότερα τα 6,18 μ. στη Γλασκώβη.

Ακολούθησε μια πρωτοφανής ακολουθία παγκόσμιων ρεκόρ: 6,19, 6,20, 6,21, 6,22, 6,23, 6,24, 6,25, 6,26, 6,27, 6,28, 6,29 και 6,30 μέτρα.

Advertisement

Στις 12 Μαρτίου 2026, στην Ουψάλα, ανέβασε πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31 μ., το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Στο μεταξύ έχει κατακτήσει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, στο Τόκιο και στο Παρίσι, τρία παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου και τέσσερα συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έως και το 2026.

Μόντο και Μανόλο: αντίπαλοι πάνω από τα 6 μέτρα, φίλοι έξω από το στρώμα

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον έχει η σχέση του με τον Εμμανουήλ «Μανόλο» Καραλή.

Οι δυο τους γνωρίζονται από την εφηβεία τους. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18 στο Κάλι το 2015, ο Ντουπλάντις είχε πάρει το χρυσό και ο Καραλής το χάλκινο. Δέκα χρόνια αργότερα βρίσκονταν μαζί στην παγκόσμια ελίτ.

Ο Καραλής έχει περιγράψει τη σχέση τους με μία φράση: «Είμαστε φίλοι, είμαστε καλοί φίλοι – είμαστε οικογένεια». Στο Παγκόσμιο του Τόκιο, όταν ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,30 μ., ο Μανόλο ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν.

Ο ίδιος ο Μόντο έχει μιλήσει για φιλία, σεβασμό αλλά και μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα μεταξύ τους.

Και πλέον αυτή η σχέση εξελίσσεται σε πραγματική μονομαχία κορυφής. Τον Αύγουστο του 2026 στη Λωζάνη ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,21 μ., ενώ ο Καραλής τα 6,16 μ.. Ο Μόντο δήλωσε μάλιστα ότι αγαπά ιδιαίτερα να αγωνίζεται απέναντι στον Μανόλο όταν ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση.

Τα εκατομμύρια του κορυφαίου επικοντιστή

Ο Ντουπλάντις έχει πλέον μετατραπεί και σε ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά ονόματα του παγκόσμιου στίβου.

Τα ακριβή προσωπικά του εισοδήματα δεν δημοσιοποιούνται, επομένως οι διάφορες εκτιμήσεις για την «περιουσία» του πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία από τη Σουηδία έχουν υπολογίσει τα ετήσια έσοδα από εμπορικές συμφωνίες περίπου στα 3,5–4 εκατ. δολάρια, ενώ σύμφωνα με τον μάνατζέρ του περίπου το 75% των εσόδων προέρχεται από χορηγίες και το υπόλοιπο από αγώνες και πριμ.

Στους μεγάλους χορηγούς του περιλαμβάνεται η PUMA, ενώ συνεργάζεται επίσης με ισχυρά διεθνή brands. Τα παγκόσμια ρεκόρ μπορούν επιπλέον να αποφέρουν σημαντικά μπόνους: για παράδειγμα, για το 6,30 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο το 2025 έλαβε 100.000 δολάρια από το πρόγραμμα επιβράβευσης παγκόσμιων ρεκόρ της TDK.

Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει;

Αυτό είναι πλέον το μεγάλο ερώτημα του επί κοντώ.

Ο Μπούμπκα θεωρήθηκε για δεκαετίες σχεδόν εξωπραγματικός. Το 6,14 μ. του 1994 έμοιαζε με ένα από εκείνα τα ρεκόρ που θα άντεχαν για πάντα.

Ώσπου εμφανίστηκε ο Ντουπλάντις.

Από τα 6,15 μέτρα της Ρώμης το 2020, ο 20χρονος τότε Σουηδός έφτασε στα 6,31 το 2026. Και στα 26 του χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην αθλητική του ακμή.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι πίσω του βρίσκεται πλέον ένας Έλληνας. Ο Μανόλο Καραλής έχει ανέβει στα 6,17 μ., στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, και η φιλία των δύο παιδιών έχει εξελιχθεί παράλληλα σε μία από τις ωραιότερες αθλητικές αντιπαλότητες του σύγχρονου στίβου.