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Το «Shoey», ένας ιδιαίτερος τρόπος πανηγυρισμού που έχει γίνει γνωστός στον κόσμο του αθλητισμού, έκανε την εμφάνισή του στη Formula 1 χάρη στον Αυστραλό οδηγό Ντάνιελ Ρικιάρντο. Ο Ρικιάρντο, μετά από μία νίκη του, έβγαλε το παπούτσι του, το γέμισε με σαμπάνια και στη συνέχεια ήπιε το ποτό μονορούφι.

Την ίδια… παράδοση αποφάσισε να ακολουθήσει και ο Μόντο Ντουπλάντις, μετά την επικράτησή του στο Ultimate Championships. Ο Σουηδός επικοντιστής δεν κατάφερε αυτή τη φορά να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ, ωστόσο με άλμα στα 6,20 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο τον Εμμανουήλ Καραλή.

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Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, αρκετά μέλη της οικογένειας του Ντουπλάντις βρίσκονταν στις εξέδρες του σταδίου της Βουδαπέστης. Μετά τη νίκη του, ο αθλητής κατευθύνθηκε προς το μέρος τους προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Εκεί, ένας φίλος του, ο Τζακ, του προσέφερε ένα ποτήρι μπύρα.

Ο Ντουπλάντις δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να αποφασίσει τι θα έκανε. Παρά το γεγονός ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι, έβγαλε το παπούτσι του, έριξε μέσα την μπύρα και την ήπιε μέχρι την τελευταία σταγόνα, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα αυθεντικό «shoey».

Αργότερα, σχολιάζοντας το περιστατικό με χιούμορ, παραδέχθηκε ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο. «Είναι ένα “shoey”. Δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά. Τώρα που το σκέφτομαι εκ των υστέρων, είναι αλήθεια αρκετά αηδιαστικό», ανέφερε χαμογελώντας.

Ο Σουηδός πρωταθλητής εξήγησε, μάλιστα, ότι η ένταση και η αδρεναλίνη της στιγμής τον οδήγησαν σε μια αυθόρμητη απόφαση. «Αλλά όταν έχεις αδρεναλίνη, κάνεις μερικά τρελά πράγματα», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον φίλο του που του έδωσε την μπύρα: «Ήταν ο δικός μου άνθρωπος, ο Τζακ. Μου έδωσε μια μπύρα και σκέφτηκα ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή; Το πιο ξεσηκωτικό; Μου έδωσε τη μπύρα και μετά απλά γέμισα το παπούτσι μου και έκανα πρόποση».

Έτσι, η βραδιά στη Βουδαπέστη ολοκληρώθηκε με έναν μάλλον απρόβλεπτο τρόπο για τον Ντουπλάντις, ο οποίος, μετά τη νίκη του με άλμα στα 6,20 μέτρα απέναντι στον Εμμανουήλ Καραλή, πρόσθεσε έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό στη συλλογή των στιγμών του.