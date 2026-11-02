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Ο Αστέρας Τρίπολης κατέληξε στον Γκονσάλο Φέιο για τη διαδοχή του Γιώργου Αντωνόπουλου στη θέση του προπονητή, με τον νεαρό Πορτογάλο τεχνικό να έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Αρκαδίας.

Ο Γκονσάλο Φέιο ήταν βοηθός του Κίκο Ραμίρεθ στην Ξάνθη το 2019, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε πρώτος προπονητής σε Μότορ Λούμπλιν, Λέγκια Βαρσοβίας, Ραντόμιακ, Ντανκέρκ και Τοντέλα, πριν αναλάβει τα ηνία του Αστέρα Τρίπολης.

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Η ομάδα της Αρκαδίας έκανε κακό ξεκίνημα στη φετινή Super League, όντας πλέον στη 12η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς σε 9 αγώνες, με αποτέλεσμα να προχωρήσει στην αλλαγή προπονητή, περιμένοντας καλύτερες ημέρες με τον 36χρονο Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο της.

Ο Γκονσάλο Φέιο ξεχώρισε στην Μότορ Λούμπλιν, χαρίζοντας δύο ανόδους στην πολωνική ομάδα, ενώ η κορυφαία στιγμή της καριέρα του ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Πολωνίας το 2025, με τη Λέγκια Βαρσοβία, την οποία οδήγησε και στο Conference League, πετυχαίνοντας εκτός έδρας νίκη επί της Τσέλσι.

Ακολούθησε η Ραντόμιακ, από την οποία αποχώρησε μετά από λίγους μήνες, εξαιτίας ενός περιστατικού έντασης με δημοτικό σύμβουλο της πόλης, για να αναλάβει μέσα στο 2026 την Τοντέλα, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει τον υποβιβασμό της στην Πορτογαλία. Ως εκ τούτου, έμεινε ελεύθερος και θα βρεθεί πια στη θέση του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης.