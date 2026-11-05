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Στην Αθήνα βρίσκονται περίπου 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, σύμφωνα με δημοσιεύματα βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στις 22:00.

Ωστόσο, την προσοχή συγκέντρωσε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ και φέρεται να καταγράφει μερίδα των Βούλγαρων οπαδών στο κέντρο της Αθήνας να προβαίνει σε ναζιστικούς χαιρετισμούς και να φωνάζει συνθήματα υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ, μεταξύ των οποίων και το «Sieg Heil».

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05.11.2026, Panathinaikos🇬🇷 – CSKA Sofia🇧🇬, CSKA Sofia in Athens



Info CSKA Sofia: we came on the day of the match, we managed to make contact with some member of Panatinaikos groups, but unfortunately at some point they stopped answering our phone calls. We were at the top… pic.twitter.com/bSRY1aWHQe — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2026

Νωρίτερα, οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Μοναστηρακίου, όπου τραγουδούσαν συνθήματα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πριν κατευθυνθούν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά δημοσιεύματα, στην Αθήνα ενδέχεται να βρίσκονται και οπαδοί άλλων ομάδων, όπως της Παρτίζαν και της Στεάουα, που διατηρούν φιλικές σχέσεις με μερίδα των φίλων της ΤΣΣΚΑ.

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