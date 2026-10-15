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Ομάδα εκατόν πενήντα ατόμων προκάλεσε επεισόδια έχοντας στην κατοχή της σιδερόβεργες και φωτοβολίδες, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και υλικές ζημιές.

Οι αρχές κατέσχεσαν σιδερόβεργες και φωτοβολίδες από το σημείο, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πως όσοι δεν επιθυμούν την ειρηνική παρακολούθηση του αγώνα θα απομακρύνονται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τον σχηματισμό δικογραφίας και την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν.

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Στη σύλληψη 11 οπαδών της Μπόρατς από τη Βοσνία για επίθεση κατά ομάδας αστυνομικών στη Λιοσίων κοντά στο ξενοδοχείο που έμεναν πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό, προχώρησαν στελέχη της υπηρεσίας κατά της Αθλητικής Βίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ όλα ξεκίνησαν όταν 150 άτομα έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας έχοντας στην κατοχή τους πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

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Όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ έφτασαν στην περιοχή δέχθηκαν επιθέσεις με ρίψη αντικειμένων με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί. Παράλληλα υπέστησαν ζημιές τζαμαρίες και εξοπλισμός ξενοδοχείου.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σιδερόβεργες και μια ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός.

Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ «αν ήρθαν εδώ για να κάνουν επεισόδια, ήρθαν σε λάθος χώρα».

Πρόσθεσε, τέλος, πως «έχω πει στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να δώσει εντολή όσοι δεν έχουν σκοπό να παρακολουθήσουν με ειρήνη τον αγώνα, να τους διώξουμε».

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος -11- οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού, οι οποίοι μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (15-10-2026) επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών.

Ειδικότερα, -150- άτομα, που βρίσκονταν στην Αθήνα ενόψει διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα, κινήθηκαν πεζή στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

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Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή, μετέβησαν στο σημείο, όπου δέχθηκαν επιθέσεις με ρίψη αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Οι αστυνομικοί, πραγματοποιώντας κατάλληλες κινήσεις τακτικής και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, κατάφεραν να αποτρέψουν την εκδήλωση περαιτέρω επιθέσεων, καθώς και να συλλάβουν τα ανωτέρω -11- άτομα.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

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Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- σιδερόβεργες και -1- ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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