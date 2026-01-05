Αρίνα Σαμπαλένκα, Πάολα Μπαντόσα και Αμάντα Ανισίμοβα βρίσκονται στην Αυστραλία για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Brisbane International και όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram αποφάσισαν να το ρίξουν στον χορό.

Ήδη, οι δύο πρώτες ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκίνησαν την χρονιά με διπλό στο Μπρίσμπεϊν, καθώς κέρδισαν το πρώτο τους παιχνίδι κόντρα στις Σαμσόνοβα και Ζανγκ, στην πρεμιέρα τους στο Brisbane International.

Advertisement

Advertisement

Η νίκη όπως ήταν αναμενόμενο έφερε πολλά χαμόγελα, ενώ ο αγώνας ήταν ιδιαίτερος και για την Μπαντόσα, που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό που την κράτησε εκτός για καιρό. Το βίντεο στο Instagram δημοσιεύτηκε από την Σαμπαλένκα, με τις τρεις φίλες να βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους, εντός και εκτός γηπέδου.