Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σαουθάμπτον και την Κόβεντρι (1-1) για την 22η αγωνιστική της Championship, με τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Φρανκ Λάμπαρντ, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γενικευμένης σύρραξης.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Λάμπαρντ, φανερά εκνευρισμένος από τις συνεχείς αποδοκιμασίες και τις λεκτικές επιθέσεις των οπαδών της Σαουθάμπτον προς το πρόσωπό του, αποφάσισε να απαντήσει. Ο Άγγλος τεχνικός πανηγύρισε προς τη μεριά των οπαδών των «αγίων» κάνοντας «thumbs up», μια κίνηση που θεωρήθηκε προκλητική από τους παίκτες των «Αγίων».

Southampton players were angry with Frank Lampard as some chased him at Full time. Scenes 🥲pic.twitter.com/wXWWynb7ey — Goals Side (@goalsside) December 20, 2025

Γενική σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο

Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών της Σαουθάμπτον ήταν ακαριαία. Ένας παίκτης πλησίασε τον Λάμπαρντ για να ζητήσει εξηγήσεις και μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν ένα «κουβάρι», με τις σπρωξιές και τις ανταλλαγές χτυπημάτων να συνθέτουν ένα σκηνικό χάους.

Οι διαιτητές και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων αναγκάστηκαν να παρέμβουν άμεσα για να χωρίσουν τους ψυχραιμότερους και να αποτρέψουν τα χειρότερα, καθώς η ένταση απειλούσε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν η αιτία της αρχικής έντασης, ο Λάμπαρντ στη συνέχεια προσπάθησε να ηρεμήσει τους δικούς του ποδοσφαιριστές, απομακρύνοντάς τους από το σημείο της συμπλοκής. Παρά την ισοπαλία και τα επεισόδια, η Κόβεντρι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Championship, διατηρώντας το προβάδισμά της στη μάχη της ανόδου.