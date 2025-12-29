Ο Νίκος Βέργος ήταν εντυπωσιακός στην επιβλητική νίκη της ομάδας με 5-1 του κόντρα στην Ουέλιγκτον στην Αυστραλία, καθώς έκανε χατ-τρικ και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του, αλλά και από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Μάλιστα, ο Χουαν Μάτα, άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουάιτεντ και της Τσέλσι, δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έβλεπε και μετά το τρίτο τέρμα που πέτυχε ο Έλληνας σέντερ φορ γονάτισε κάτω και παρίστανε ότι του γυαλίζει τα παπούτσια.

Advertisement

Advertisement

It's a dream start for @gomvfc 🔥



Nikos Vergos makes no mistake from directly in front, getting on the end of a pinpoint Nishan Velupillay delivery to give the hosts an early lead 🎯



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/PPHw0RjYq7 — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της Ρεάλ Μαδρίτης Β’, άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά από την μικρή περιοχή. Στην συνέχεια, με νέα σέντρα από δεξιά έπιασε μία υπέροχη κεφαλιά, κάνοντας το 2-1 για την Μέλμπουρν Βίκτορι, ενώ στις αρχές του δεύτερου μέρους, με ωραίο σουτ στην κίνηση, νίκησε για τρίτη φορά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον Μάτα να του «γυαλίζει» τα παπούτσια και να τον αγκαλιάζει.

Two for Victory, two for Vergos ✌️



That's now four goals in three games for Melbourne's number nine, this one a brilliant header from 12 yards to earn Victory back the lead 💥



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/ONZCHYIriM — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Βέργος μετέβη στην Αυστραλία για λογαριασμό της Μέλμπουρν Βίκτορι το καλοκαίρι του 2024 με ελεύθερη μεταγραφή από τον Ατρόμητο.

NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT! 🪄🎩



What a night Victory's number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne's lead to two! 🔥



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/6qr4SYbsAC — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025